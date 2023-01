Novedades gastronómicas All or Nothing o dónde disfrutar de las hamburguesas más soberbias Desde el pasado mes de noviembre podemos disfrutar en Gran Canaria de elaboradas e impresionantes hamburguesas, en este novedoso y disruptivo local

Hamburguesa Smoked Mayo de All or Nothing / C7

Por fin tenemos en nuestra isla el local definitivo donde las hamburguesas se tratan con la especial atención que merecen, donde cada ingrediente tiene un por qué, una prueba sin errores. Nada sobra y seguro que nada le falta a cualquiera de las sorprendentes y diferentes hamburguesas de All or Nothing. Así que ya podemos decir que, en la Avenida Primero de Mayo de Las Palmas de Gran Canaria, ya es una realidad el poder disfrutar de auténticas hamburguesas gourmet.

Tanis, dueño y cocinero de All or Nothing lo vio claro. Decidió aportar todo lo que tenía y emprendió un viaje que le llevó desde Gran Canaria hasta Valencia para seguir de ruta por Londres y cruzar el océano Atlántico hasta llegar a Nueva York. Lo que a los ojos de cualquiera esto habría sido toda una aventura, para Tanis fue un empeño, un reto del que no se iba a cansar, un proyecto por el que no estaba dispuesto a tirar la toalla.

Después de probar y volver a probar las mejores hamburguesas en los lugares y locales más famosos del mundo, Tanis colocó su isla en el mapa. Sería aquí, en Gran Canaria, donde Tanis se empeñaría en picar y bolear la carne, hasta conseguir ese jugoso resultado, esa textura envidiable, ese sabor definitivo, que perdura y que estás deseando volver a probar.

Hamburguesa Smoked Mayo de All or Nothing / C7

La elección de los ingredientes

Lomos de ternera rubia gallega llegan hasta el local de Tanis, para después madurarla en un cuidado proceso, picarla cada mañana y comenzar a bolear para que el cliente disfrute de un sabor y una textura, nunca vistas.

Pan de papas que, a simple vista, le parecerá un brioche pero que le llevará aún más lejos, concretamente hasta New York y sus famosos panes de hamburguesas, aunque los de All or Nothing llegan desde la península. Sorprende, como pocos, desde el primer bocado. Y el toque dulce, en la justa y exacta medida.

Ternera gallega y pan de papas de All or Nothing / C7

Y para el resto de los ingredientes viajamos por la creatividad y las manos de Tanis porque todo se elabora allí mismo, en ese disruptivo local que nos llevará hasta el Harlem más auténtico.

All or Nothing / C7

Pero hay mucho más

Le recomendamos que, para ir abriendo boca, comience por unos súper sabrosos Ignacio/Nachos/Nachete, con chile estilo All or nothing, queso fundido, salsa ranchera ligeramente picante, pico de gallo, jalapeños y salsa All or Nothimg.

Ignacio / Nachos / Nachete de All or Nothing / C7

Deberá continuar con las sorprendentes y diferentes Chiken Balls Baby, crujientes y cremosas bolas de pollo a la parrilla, con salsa de mango agripicante.

Chiken Balls Baby de All or Nothing / C7

Las soberbias hamburguesas

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos que, elija la que elija, el acierto será un pleno absoluto. Para que vaya abriendo boca, Smash burguer NYC, preparada en la plancha especial smash, esa técnica tan demandada por los paladares más exigentes, donde la hamburguesa se elabora «aplastando «con una espátula la bola de carne sobre una plancha muy caliente, durante poco más de 1 minuto por cada lado, para cristalizar la grasa de la carne y sellar sus jugos. Lo que se consigue una hamburguesa irresistiblemente sabrosa con doble carne de 70 gr madurada, auténtico queso cheddar americano, cebolla caramelizada y salsa especial All or nNothing. La favorita de los clientes junto con la Smash Burguer Classic, auqnue en boca del experto, Tanis se queda con la Machine Gun Kelly y sus 180 gr de carne madurada, queso cheddar, también madurado, más cheddar inglés, bacon ahumado, pepinillos, cebolla caramelizada y salsa especial de la casa.

Smash NYC de All or Nothing / C7

O la Smoked Mayo, otro sueño de hamburguesa hecho realidad, con 180 gr de carne madurada, cocinada sobre plancha de piedra volcánica, hidratada con mayonesa kimchi ahumada, bacon ahumado, queso cheddar inglés, pepinillos y cebolla en brunoise.

Recomendamos que no se olviden de pedir papas acompañando su hamburguesa. Le gustará el toque de romero.

Y más, pero si quieren ir abriendo boca, solo tienen que echarle un vistazo a sus RRSS.

Otras materias

Y llegamos a los postres donde prácticamente no tendrá que elegir porque son dos los que están en carta y sería una enorme pena, no probar ambos. El Resse´s o el Matteosaurus. El primero, un cremoso de cacahuete y dulce de leche. El segundo, una irresistible tarta de queso, con base de galletas dinosaurius.

Esto no ha hecho más que empezar

All or Nothing abrió sus puertas el pasado mes de noviembre y, apenas a 3 meses de su apertura, el local se llena a diario, a excepción de los martes que cierran. Lo ideal es reservar, que lo pueden hacer a través de sus RRSS y, ante tanta expectación y aceptación, preguntamos a Tanis y nos cuenta que siguen fluyendo las ideas y promete, no dejar de sorprender al cliente pero, sobre todo, seguir con el mismo nivel de exigencia ante todo lo que emprenda.

Él es su propio control de calidad y el público, desde que All or Nothing abrió sus puertas, no puede estar más de acuerdo.