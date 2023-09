Somos de pescado, de potajes y de sancocho

El eterno debate vuelve a estar sobre la mesa, la tortilla de papas con o sin cebolla y el huevo poco o muy cuajado. El resultado ya se lo adelantábamos hace unos días en esta misma sección, pero, lo que sí que es verdad es que, a nivel nacional, la tortilla, sea como sea, es el segundo plato más representativo de la cocina española según las opiniones de los encuestados. En nuestra ciudad podemos dar cuenta de ellas en todas sus versiones y, si quiere saber a dónde acudir para disfrutar de la tapa más reconocida, en este enlace encontrará nuestras direcciones favoritas.

Ampliar Tortilla de papas C7

La paella lidera posición como el plato más reconocido de nuestra gastronomía, sobre todo si se trata de la auténtica paella valenciana. Aquí, en nuestra ciudad, disfrutar de un buen arroz no es tarea complicada y, en este enlace encontrará dónde probarlos todos.

Ampliar Auténtica paella valenciana de Dilo con Arroz C7

Los gustos de los canarios difieren

Ampliar Sancocho canario C7

Si bien es verdad que, según las encuestas, los españoles prefieren cordero asado a un pescado, en nuestras islas se destaca que, tanto a la hora de cocinarlo en casa como de disfrutarlo fuera de ella, el pescado lidera con respecto a la carne y, en concreto, un buen sancocho, no tiene rival. Además, revelan que este particular plato no solo es el favorito, sino que, además, es tan representativo como las papas arrugadas que siguen siendo la carta de presentación de nuestra cocina, tanto dentro como fuera de las islas.

Ampliar Papas arrugadas con mojo rojo C7

Disfrutar de un buen sancocho fuera de casa a veces es tarea complicada, pero en este enlace le revelamos algunas de las direcciones donde hacerlo.

Y que nunca falte un buen potaje

Ampliar Potaje de berros C7

De berros, de jaramagos, de millo, sea de lo que sea, el potaje sigue siendo invitado frecuente en los hogares y paladares canarios y sigue siendo uno de los platos referentes de nuestra gastronomía.

En Gran Canaria muchos son los lugares donde se preparan de forma tradicional y donde el sabor está garantizado así que, en este enlace, le descubrimos algunos de ellos para que nadie se quede con las ganas.

Pero si algo deja claro este estudio con respecto a nuestra Comunidad Autónoma es que de pescados y de guisos se han nutrido nuestros paladares y, destacar la cocina tradicional y autóctona por encima de otras, es cuidar también de nuestro patrimonio gastronómico y cultural.