$!El poder de la música para mejorar el mundo como bandera de Hard Rock Hotel Tenerife

Tras un fin de semana intenso en ​Hard Rock Hotel Tenerife​, de descubrir el universo Hard Rock y vivir intensamente cada instante, de casualidad, conocí algunas de las actividades benéficas y solidarias bajo los lemas Love All- Serve All, All Is One, Save The Planet y Take Time To Be Kind. Su principal propósito es tan simple como noble: mejorar las vidas de los pueblos a través del poder de la música, por medio de programas y construir asociaciones que contribuyan positivamente a las personas, a las comunidades y el medio ambiente.

Una de ellas es la Fundación Hard Rock Heals ​relacionada con el lema Take Time To Be Kind. ​Es el alma de Hard Rock y, a través de campañas internas y programas orientados al cliente, invitamos al mundo a unirse al esfuerzo para mejorar las vidas y sanar a través del poder de la música. El pasado octubre, con motivo de la celebración del​ Pinktober​, ​Hard Rock Hotel Tenerife​, junto con la Fundación ​Hard Rock Heals celebraron el ​Hard Rock ​Fun Day​, un evento solidario que se suma a la lucha contra el Cáncer de Mama y el que destinó íntegramente la recaudación de las entradas a la ​F​undación Canaria Carrera Por La Vida / Walk For Life​.

Children of the 80’s apoya una causa solidaria y te traslada al pasado para rememorar los años 80 y 90.

El siguiente proyecto en el que estuve involucrado en el que participaba la​ Fundación Hard Rock Heals fue el proyecto Un niño, una comida, un libro. Celebramos una edición benéfica de Children of the 80’s​, abanderado por el Club Rotary Tenerife Sur, con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a pagar la parte no subvencionada del comedor escolar y material didáctico de niños de familias con graves problemas económicos de la zona sur de Tenerife.

Una iniciativa que viene impulsada desde hace 8 años y que tiene como objetivo ayudar a pagar la parte no subvencionada del comedor escolar y material didáctico de niños de familias con graves problemas económicos de la zona sur de Tenerife. Gracias a ello, el club invirtió el curso pasado cerca de 30.000 euros con los que se pudieron ayudar a cerca de 140 niños de 27 colegios.

Con el fin de contribuir a esta causa, Hard Rock Hotel Tenerif​e y Children of the 80’s han querido aportar su grano de arena con la organización de este evento solidario cuya recaudación se donó íntegramente a este club que, hoy en día, cuenta con 1.200.000 miembros y 35.000 clubs y trabaja en impulsar proyectos para la conservación de la paz y el acceso al agua. Como estrella principal, Children of the 80’s contó con la cantante Katrina, de Katrina and the Waves, que fue la encargada de interpretar algunos de los éxitos más populares de la banda anglo-americana como Walking on Sunshine. De esta manera, todo aquel que asistió al evento, además de apoyar una causa solidaria, pudo viajar al pasado y rememorar los años 80 y los 90 y disfrutar de los mejores clásicos de la época.

Children of the 80’s es la marca que ha revolucionado la escena musical en Ibiza y Tenerife con sus eventos cargados de nostalgia, moda retro, música old school y las actuaciones en directo de los artistas que marcaron una época. Desde su nacimiento en Ibiza en 2015 de la mano de ​The Night League​, su popularidad ha crecido muy rápidamente en estos años, y se ha consagrado como uno de los eventos más conocidos de la isla, uniendo así a diferentes generaciones a los pies de un mismo escenario, al aire libre, con horario diurno y hasta la medianoche. Tras el éxito de Children of the 80’s, cada viernes desde final de mayo hasta final de septiembre en Hard Rock Hotel Ibiza, llega la expansión a las Islas Canarias en 2016, y coincidiendo con el Gran Opening de Hard Rock Hotel Tenerife, deciden crear un evento al mes durante todo el año, para así, continuar con el crecimiento de la marca. Nombres como Village People, Boney M, Ultra Naté, GALA, Samantha Fox, Sabrina Salerno, SugarHill Gang, Barbara Tucker, VengaBoys, Alice DJ, por nombrar algunos artistas, ya han pasado en estos últimos años por los escenarios de ambos hoteles, siempre bien acompañados de los bailarines de break dance y las bailarinas, y con un público fiel entregado a cada uno de los tracks que suenan en cada evento de Children of the 80’s.