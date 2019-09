Lo mejor de la navidad es poder celebrarla en Hard Rock Hotel Tenerife

Hard Rock Hotel Tenerife: donde el buen rollo y la energía navideña se unen

Entre los tres menús especiales de los restaurantes a la carta de ​Hard Rock Hotel Tenerife​: ​Narumi, ​Capolavoro o ​Montauk ​me decanté finalmente por el menú nº3, pensando en los más selectos por su entrante denominado “Compresión de pulpo, cremoso de calabaza, láminas de verdura y mojo verde”. Para los más atrevidos, de primero,​“​Tataki de atún, untuoso de aguacate, guisantes con wasabi y mayonesa de ajo negro”, y para los amantes de la carne de segundo “Solomillo de res, papa confitada en aceite de hierbas, puerros al limón y salsa trufada”. Por último, el postre, delicia de los más golosos: “Trilogía de chocolates en pasta Brick con toques de canela y contrastes de sabores”. Todo amenizado por una amplia lista musical que comenzó con Wham! y su “Last Christmas” y acabó con “All I Want for Christmas” de Mariah Carey, como no podía ser de otra forma.

La sorpresa vino al final cuando el equipo Wow de Hard Rock Hotel Tenerife improvisó un pequeño karaoke en el que más de uno se convirtió en una auténtica rockstar mientras disfrutamos de los cócteles creativos en ​The Sixteenth, ​el Sky Lounge y su mirador panorámico. Tras esto, todos los miembros del grupo pudimos recuperar la energía y pasar la noche en las fabulosas habitaciones de la Torre Oasis de ​Hard Rock Hotel Tenerife​, ya que al celebrar la cena de navidad con ellos podíamos disponer de tarifas especiales.

Y es que por un día no podíamos escatimar en detalles.