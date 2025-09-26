Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Patronal de guaguas y sindicatos se reunirán para acercar posturas sobre la huelga del transporte interurbano

Se reunirán el lunes 29 de septiembre en la sede de CCOO en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:24

La Federación de Empresas del Transporte (FET) y la representación sindical de los trabajadores del transporte interurbano de la provincia de Las Palmas acercarán posturas sobre la huelga en una reunión que se celebrará el próximo 29 de septiembre. El objetivo es valorar opciones que permitan reactivar las negociaciones entre empresas y comité de huelga.

La FET aclara que el encuentro «no tendrá carácter formal de mesa de negociación», pero sí pretende servir de «acercamiento para poder someter a nueva valoración las posibles actuaciones por parte de la patronal, el sindicato y las administraciones insulares que permitan avanzar hacia un acuerdo». La reunión se celebrará el próximo lunes en la sede de CCOO en Las Palmas de Gran Canaria y tras su finalización habrá una rueda de prensa a las 12.00.

Los trabajadores del transporte regular de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote llevan diez de huelga para reclamar un convenio provincial del sector, en vez de los de empresa que existen actualmente, que equipare las condiciones laborales, salariales y técnicas en todos los contratos de las tres islas con las que ya tienen los empleados de Global en Gran Canaria.

De momento, los paros son parciales, pero ya están convocados paros totales para el 6, 7 y 8 de octubre en Fuerteventura y Lanzarote y el 7, 8 y 9 del mismo mes en Gran Canaria. Hasta entonces, los paros están previstos para tofos los días de 6 a 10 de la mañana y de 17 a 21 horas. El Cabildo de Gran Canaria ha decretado el 75% de servicios mínimos, pero no descarta elevar ese porcentaje para las jornadas de paro total.

Los cabildos le han pasado la pelota a las empresas concesionarias, que son las empleadoras, y estas han pedido el compromiso de las tres instituciones para llegar a una solución.

