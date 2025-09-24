Las empresas de guaguas avisan de que sin el compromiso de los cabildos no habrá solución al paro Las concesionarias del transporte interurbano regular aseguran que no pueden encajar las exigencias laborales en los actuales contratos sin el apoyo de la administración pública

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

Las empresas de guaguas que ofrecen el transporte interurbano regular de viajeros -entre los pueblos- en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, se reunieron ayer tras lanzar los cabildos la pelota de la solución a la huelga a su tejado y dejar claro que ésta pasa por un acuerdo entre los trabajadores y la patronal.

El secretario general de la Federación de Empresas del Transporte (FET) de Las Palmas, José Ángel Hernández, indicó que, tras un largo encuentro en el que las empresas analizaron la posibilidad de llevar a los contratos actuales las exigencias salariales y laborales de los trabajadores, el encaje es «imposible». Además, advirtió que la dificultad se complica si se tiene en cuenta que en las islas de Lanzarote y Fuerteventura -epicentro del conflicto ya que son estos trabajadores los que reclaman las mismas condiciones laborales que tiene la plantilla de Global en Gran Canaria- se está avanzando en nuevas licitaciones para un nuevo contrato que se hará efectivo a partir de 2027.

Desde la FET se teme que las empresas cierren con los trabajadores un convenio provincial para las tres islas -una de las exigencias que está sobre la mesa- y después ese convenio no sea reconocido en los pliegos. Por ello, a los cabildos a comprometerse a reconocer el convenio colectivo provincial que se pueda cerrar en los nuevos contratos.

Desde el sector empresarial se muestra la absoluta disposición a participar en todos los encuentros que sean necesarios e «invertir el esfuerzo negociador» para alcanzar un acuerdo.

Desde la FET se muestran preocupados por el recrudecimiento del conflicto y la decisión de los sindicatos de celebrar tres jornadas de paro total a partir del día 6 de octubre (los días 6, 7 y 8 de octubre será en Lanzarote y Fuerteventura, mientras que los días 7, 8 y 9 será en Gran Canaria. Ya que, si bien es cierto que hay servicios mínimos decretados del 75% la pérdida de un 25% de las expediciones -en torno a 800 diarias solo en Gran Canaria- está causando un grave perjucio a los ciudadanos.