Los cabildos pasan la pelota a la patronal para resolver la huelga de las guaguas Aseguran que el conflicto es entre empresas y trabajadores para cerrar un nuevo convenio colectivo. Se muestran dispuestos a elevar las cuantías de los contratos pero siempre con un documento cerrado

Los servicios mínimos del 75% se dejan notar cada día, sobre todo entre las 6 y las 9 de la mañana, con viajeros sin transporte.

Silvia Fernández Díaz LAs Palmas de Gran Canaria Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los presidentes de los cabildos Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, Antonio Morates, Oswaldo Betancort y Lola García, respectivamente, pasaron ayer la pelota a la patronal del transporte, la FET, y a las empresas de guaguas que se encargan de las rutas interurbanas de la resolución de la huelga que comenzó hace ocho días y que se mantiene con carácter indefinido, con grave perjuicio para cientos de viajeros cada día, sobre todo trabajadores y estudiantes.

Betancort consideró ayer que la reivindicación de los trabajadores es «justa y legítima», al igual que lo creen García y Morales, que aclaran que el transporte interurbano regular lo gestionan empresas privadas mediante concesiones administrativas y que, por tanto, los trabajadores «no son suyos» si no de las empresas, con lo que cualquier modificación de las tablas salariales o de las condiciones laborales deben pasar por un acuerdo entre ambos. «Miran a los cabildos como los responsables para arreglar la situación pero esto es un conflicto empresas-trabajadores. No son empleados del cabildo sino, en el caso de Fuerteventura, de Alsa que fue quien compró la empresa Antonio Díaz que era la concesionaria», indicó ayer Lola Garcia.

En el mismo sentido se expresó el presidente de Lanzarote, quien indicó que la resolución del conflicto pasa por «la capacidad de la patronal para reaccionar a la huelga». «El Cabildo debe ser parte de la solución pero en cualquier caso no se puede decir 'papá cabildo' pon el dinero», dijo.

Antonio Morales, por su parte, muy preocupado por un conflicto que afecta a Gran Canaria pero que nace de la reivindicación de las plantillas de Lanzarote y Fuerteventura por tener las mismas condiciones de Global -cuyos trabajadores no están en lucha directamente- pidió a patronal y sindicatos que dialoguen para poner fin a una huelga que está lesionando a los derechos de la ciudadanía. «Los derechos laborales de los trabajadores de Gran Canaria son el referente a alcanzar y no están en duda», recordó Morales, que pidió a los trabajadores de Global que dejen de secundar un paro que está perjudicando a la ciudadanía de la isla, cuando ellos tienen reconocidas las condiciones que piden Lanzarote y Fuertenventura.

Betancort y García abogan porque se cierre un convenio colectivo con las nuevas condiciones -el actual expira en 2026- y a partir de ahí no se cierran a aumentar las partidas que destinan al transporte interurbano regular si los costes aumentan; pero también reclaman a las empresas que hagan un esfuerzo en este sentido. «Hay que sentarse y ver hasta dónde está dispuesta a llegar la patronal para ver a dónde puedo llegar yo», indicó Betancort, quien explico que, si en el caso de Lanzarote hay que aportar un millón de euros más, parte lo puede poner el Cabildo pero también parte lo tendrán que soportar las empresas de su beneficio.

En Fuerteventura, Lola García confía en que el servicio salga a licitación antes de que termine el año y advirtió que las tablas salariales no se van a revisar porque supondría retrasar la salida del contrato. El pliego ya está en los servicios jurídicos. «No vamos a dar ni un paso atrás. Tenemos un transporte muy deficitario y es urgente ir a esta nueva licitación. En este punto además de Fuerteventura está la isla de Lanzarote», explicó García.

Como manifestó, resuelta la adjudicación se vería el encaje jurídico de ir a un convenio de carácter provincial, más allá de la isla. «Son empresas diferentes que tienen que sentarse y llegar a un acuerdo con sus trabajadores sobre ese cabildo», indicó.

Tanto Betancort como García dejaron claro el esfuerzo que están haciendo los cabildos en el transporte público y la gratuidad. Como indicó el presidente de Lanzarote, las guaguas gratis «las están pagando ellos y no el Estado. «Diré lo contrario cuando vea el dinero ingresado por parte de Madrid», zanjó.

Desde los sindicatos, el representante de Carreteras de CC OO, Santiago Domínguez, considera fundamental para la resolución del conflicto cerrar con la patronal un encuentro para avanzar en el nuevo convenio colectivo. Una vez cerrado, se iría a los cabildos a solicitar el incremento de la partida destinada al transporte público. «Los cabildos no van a adelantar más dinero si antes no se cierra un convenio», indica Domínguez.

Desde la patronal (FET) se está valorando un encuentro en estos días con las distintas empresas afectadas por el paro (Global, Palmita Bus, Gumidafe, Teldebus, Arrecife Bus y Tiaghe), para analizar la situación y la demanda planteada por los tres cabildos y los trabajadores.