El conflicto se recrudece con nuevos paros totales y el Cabildo de Gran Canaria baraja elevar los servicios mínimos El 6, 7 y 8 de octubre, el paro se total en Fuerteventura y Lanzarote | También está previsto una huelga de 24 horas en Gran Canaria el 7, 8 y 9 del mismo mes

Los sindicatos convocantes del paro en el transporte interurbano regular de viajeros de la provincia de Las Palmas decidieron «tensar aún más la cuerda» y fijar nuevos paros de cara a mover a las empresas del transporte a sentarse en la mesa de negociación. Además se prevé comenzar a trabajar a reglamento, lo que supone cumplir escrupulosamente con todos los procedimientos reduciendo la productividad y generando retrasos.

El nuevo calendario de paros pasa porque los días 6, 7 y 8 de octubre será paro total durante toda la jornada en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, mientras que los días 7, 8 y 9 serán las 24 horas en la isla de Gran Canaria. Hasta llegar a esa fecha los paros serán todos los días en una franja horaria: de 6 a 10 de la mañana y de 17 a 21 horas.

A partir del 6 de octubre, la huelga se celebrará en dos franjas horarias: de 6 a 8 de la mañana y de 14 a 16 horas, ambas en período punta y cuando más personas demandan la guagua para llegar al trabajo o al centro de estudios y para regresar a sus casas.

Los servicios mínimos estipulados para la huelga son actualmente del 75%. Sin embargo, esa pérdida del 25% se están dejando sentir en 800 servicios menos al día solo en la isla de Gran Canaria. Por esta razón, desde el Cabildo de Gran Canaria se anunció este lunes que se está estudiando la posibilidad desde la Autoridad Única del Transporte de modificar los servicios mínimos y elevarlos «para evitar abusos en el ejercicio legítimo del derecho a la huelga».

Desde el Cabildo se llama a los trabajadores a no secundar el paro, ya que la reivindicación motivo del conflicto laboral no le afecta directamente. El responsable de Carreteras de CCOO, Santiago Domínguez, lamentó el perjucio que se está causando a los pasajeros, pero justificó la necesidad de «mejorar las condiciones laborales y salariales» de los trabajadores de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

