La oficina de Ryanair en la jornada del pasado viernes. C7

Los aeropuertos canarios afrontan la segunda jornada de huelga con la incorporación de Menzies

La empresa opera en los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur para aerolíneas como Canaryfly, Jet2.com o EasyJet

Jorge Rivero Pablos

Jorge Rivero Pablos

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:06

La huelga del personal de handling en Canarias vive este sábado su segunda jornada con la incorporación de Menzies, empresa que opera en los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur para aerolíneas como Canaryfly, Jet2.com o EasyJet. Trabajadores consultados ayer por CANARIAS7 prevén que la protesta pueda generar retrasos, sobre todo en las primeras horas, aunque no se esperan cancelaciones. La convocatoria, impulsada por el sindicato UGT, afectará durante el puente de agosto a 189 vuelos y cerca de 40.000 pasajeros en el archipiélago.

La entrada de Menzies en el conflicto llega después de una primera jornada, el viernes, protagonizada por Azul Handling, responsable de la asistencia en tierra a Ryanair. Pese a las largas colas registradas desde primera hora en los mostradores de facturación del aeropuerto de Gran Canaria, la operativa se desarrolló sin incidencias relevantes y con un seguimiento muy limitado. Ryanair minimizó el impacto y lo atribuyó a unos «servicios mínimos elevados», mientras que UGT acusó a la aerolínea de «boicotear» el paro con cambios de turnos y comunicaciones de última hora a la plantilla.

Desde el sindicato aseguran que las negociaciones con Menzies «avanzan en buena dirección» y confían en que la huelga pueda darse por concluida en los próximos días. Sin embargo, insisten en que no era posible suspender los paros previstos para este fin de semana, lo que mantiene en alerta a los viajeros que vuelen con compañías atendidas por la operadora.

