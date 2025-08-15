189 vuelos y 40.000 pasajeros, afectados este Puente en Canarias por las huelgas del 'handling' Los sindicatos se quejan de que los «abusivos» servicios mínimos van contra el derecho al paro; han pedido a la plantilla 'el trabajo a reglamento'. Los paros comienzan hoy

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Las huelgas en el servicio de asistencia en tierra a los pasajeros, el 'handling', y que arrancan a partir de hoy convocada por el sindicato UGT en las empresas Azul Handling y Menzies afectarán entre hoy y el domingo a un total de 189 vuelos y unos 40.000 pasajeros en Canarias. Por aeropuertos, el más afectado será Tenerife Sur con un total de 69 vuelos 'salpicados' por las huelgas seguido de Lanzarote, con 52 vuelos; Gran Canaria, con 36; Fuerteventura, con 32 y por último Tenerife Norte, con 10 vuelos.

Están convocados a los paros 850 trabajadores en Canarias: 400 de Azul Handling y 450 de Menzies, según datos de UGT.

En total se verán afectadas por la huelga más de 15 aerolíneas. La principal Ryanair, ya que Azul Handling, es la empresa que le da el servicio como filial de su grupo. También atiende a sus aerolíneas subsidiarias, como son Buzz, Lauda Europe, Malta Air, Ryanair DAC y Ryanair UK.

En cuanto al paro en Menzies, el primer operador mundial en número de países (58) del 'handling' y que en 2023 resultó adjudicatario del servicio en tierra a terceros en los aeropuertos de Tenerife Sur, Tenerife Norte y Gran Canaria, afectará a aerolíneas que operan en las islas como Aer Lingus, Norwegian, Wizz Air y Transavia, entre otras.

El paro de Ryanair arranca hoy en tres tramos horarios: de 5 a 9; de 12 a 15 horas y de 21 a 23.59. El sábado y el domingo se mantendrá de igual forma y desde el lunes será todos los miércoles, viernes, sábados y domingos en esas franjas horarias hasta el 31 de diciembre. En cuanto a Menzies, se ha convocado huelga para los tres fines de semana que quedan de agosto (éste: 16 y 17; el del 23 y 24 y el 30 y 31) durante las 24 horas del día. Fuentes próximas aseguran que las negociaciones entre sindicatos y Menzies «están encaminadas» y podría alcanzarse un acuerdo la próxima semana, poniendo fin al conflicto.

Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se han fijado unos servicios mínimos elevados, de casi el 90%, para mininizar el impacto de los paros en las islas y el perjuicio a los pasajeros pero todo apunta a que las colas ylos retrasos serán inevitables en algunos momentos. Las organizaciones sindicales han encomendado a sus trabajadores 'el trabajo a reglamento', cumpliendo escrupulosamente los protocolos y los tiempos, de forma que el paro se dejará sentir.

El responsable de UGT sector áereo, José Manuel Macián Gimeno, advirtió ayer de que el sindicato estudia recurrir la orden de servicios mínimos al considerar que son «abusivos y desproporcionados» y cercenan el derecho a la huelga. «En muchos aeropuertos con estos servicios mínimos se va a operar casi igual que un día normal», lamenta.

Como explica, los trabajadores van al paro porque Menzies está incumpliendo el convenio colectivo ni en las condiciones laborales ni en las salariales y además está realizando cambios en las jornadas de los trabajadores de forma unilateral, afectando incluso a las vacaciones. En el caso de Azul Handling, además de la falta de personal el sindicato denuncia la imposición y coacción para que los trabajadores realicen hora complementarias, sancionando a los que se niegan con más de 30 días sin empleo ni sueldo. UGT acusa a Azul Handling de incumplir lo que fija el Convenio Sectorial sobre garantías y pluses y obligar a sus trabajadores a reincorporarse tras una baja médida, además de no dar facilidades para la conciliación familiar.