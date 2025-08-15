La huelga de Ryanair, sin incidencias en Canarias en su arranque En las primeras horas del paro del 'handling'se registran largas colas de pasajeros pero no hay ni retrasos ni cancelaciones

Jorge Rivero Pablos Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 15 de agosto 2025, 10:22 | Actualizado 10:32h.

El primer día de huelga convocada por el sindicato UGT en la empresa Asul Handling, que ofrece el servicio de asistencia a pasajeros en tierra a Ryanair, transcurre con normalidad en los aeropuertos canarios. En el caso del aerodrómo de Gran Canaria en la zona de facturación se registran las habituales colas para el check-in. La entrega de equipajes las colas se extienden hasta las puertas de salida, pero no hay incidencias relevantes.

Entre los pasajeros se mezclaban quienes conocían la convocatoria de paro con otros que se enteraban en el propio recinto. «Es bastante confuso, no sé que día ni a que hora son los paro. Desde la compañía hemos tenido cero información antes de llegar al aeropuerto», relata

El servicio se mantuvo operativo casi al 100% debido a la que la gran mayoría de la plantilla ha ido hoy a trabajar, lo que ha evitado retrasos o cancelaciones en los vuelos programados.

Desde UGT se achaca el escaso seguimiento del paro a los incumplimientos de Azul Handling a la hora cumplir con el derecho a la huelga de sus trabajadores, que ya se veía mermado, según denuncian, por unos servicios mínimos «abusivos»

Según denuncian, la empresa ha entregado las cartas de designación de turnos a los trabajadores apenas unas horas antes de que comenzara la huelga, lo que ha impedido a los trabajadores conocer «con tiempo» su obligación e impedido la impugnación.

Además, de forma unilateral la empresa ha realizado cambios en la programación de los turnos de los trabajadores para reforzar la operativa en la franja horaria de la huelga, algo que está prohibido.

Finalmente, UGT denuncia que se ha impedido al comité de huelga el acceso a las instalaciones, impidiendo que se supervise y garantice el desarrollo de la huelga.

Al arranque hoy de la huelga del handling en Ryanair se sumará mañana la convocada en Menzies, que realiza el handling a terceros en los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur. Las dos convocatorias de paro se extienden durante todo el fin de semana. En los tres días de Puente, de viernes a domingo, hay afectados por las convocatorias 189 vuelos y casi 40.000 pasajeros en las islas.