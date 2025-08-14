¿Qué tienes que saber de la huelga de Handling que afectará a los aeropuertos canarios? Los servicios de handling de Menzies y Azul Handling -Ryanair- han convocado huelgas que podrían alterar los planes de miles de pasajeros en plena operación salida del puente de agosto

Imagen de archivo de las colas en el Aeropuerto de Gran Canaria

Jorge Rivero Pablos Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 14 de agosto 2025, 15:34 | Actualizado 15:40h. Comenta Compartir

En plena operación salida del puente de agosto, los aeropuertos canarios se preparan para complicaciones. Los servicios de handling de Menzies y Azul Handling han convocado huelgas que podrían alterar los planes de miles de pasajeros en plena temporada alta. Los paros arrancarán este fin de semana, aunque se han acordado servicios mínimos con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para minimizar el impacto.

En un principio desde las aerolíneas comunican que las operaciones previstas en los aeropuertos españoles continuarán con total nomalidad. Aun así, y siguiendo las recomendaciones de las compañías, los pasajeros deberán estar informados de posibles contratiempos que acaben por generar en retrasos o cancelaciones de los vuelos previstos. Dichos casualidades podrían ser acciones favorables a crear reclamaciones por posibles prejuicios.

¿Qué es el servicio de Handling?

Antes de detallar la huelga, conviene entender la labor que realiza este sector en el día a día de un aeropuerto. Los servicios de asistencia en tierra a aeronaves son esenciales para su funcionamiento: desde la carga y descarga de equipajes hasta la limpieza de los aviones y la atención a los pasajeros en el embarque. Un paro en este engranaje clave puede traducirse en retrasos, cancelaciones y largas esperas para miles de viajeros.

¿Qué handling son los que comenzarán un paro?

Azul Handling, empresa de asistencia en tierra perteneciente a la aerolínea de bajo coste Ryanair, iniciará su huelga el viernes 15 de agosto. La compañía, que también presta servicios a las marcas subsidiarias Buzz, Lauda Europe y Malta Air, provocará afectaciones no solo a la matriz irlandesa, sino también al resto de compañías a las que presta servicio.

Los aeropuertos canarios que se verán afectado por el paro son: Aeropuerto de Fuerteventura

Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna

Aeropuerto de Tenerife Sur

Aeropuerto de Gran Canaria

Aeropuerto César Manrique-Lanzarote

Por otro lado, Menzies prepara un paro que comenzará el sábado 16 de agosto. Este proveedor de servicios a terceros, entre los que destaca CanaryFly, tiene como principales clientes a British Airways, EasyJet, Jet2.com, Lufthansa, Thai, Alaska Airlines, Qatar Airways, Cathay Pacific, Qantas, China Airlines, Flybe y Virgin, lo que podría ocasionar retrasos y afectaciones en numerosos vuelos nacionales e internacionales.

Los aeropuertos canarios que se verán afectado por el paro son: Aeropuerto de Gran Canaria

Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna

Aeropuerto de Tenerife Sur

¿Cuanto tiempo afectará la huelga?

Azul Handling

Los paros de Azul Handling (Ryanair) comenzarán este viernes 15 de agosto en horario alterno, dividido en tres franjas: de 05:00 a 09:00 horas, de 12:00 a 15:00 horas y de 21:00 a 23:59 horas. Durante los días 16 y 17 de agosto, los horarios se mantendrán idénticos.

Si la huelga se prolonga por falta de acuerdo, los paros se repetirán todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta el 31 de diciembre de 2025, respetando las mismas franjas horarias establecidas. Esta medida busca minimizar el impacto sobre los viajeros, aunque se prevén posibles retrasos y complicaciones en la operación de los aeropuertos canarios.

Menzies

En el caso de Menzies, la huelga comenzará el sábado 16 de agosto y se extenderá durante toda la jornada del domingo 17. Los trabajadores también han anunciado que tienen previsto los dos fines de semana siguientes. Desde los sindicatos señalan que las negociaciones avanzan en buena dirección, aunque advierten que no se alcanzará un acuerdo que permita desconvocar la huelga durante este primer fin de semana de paro.

¿Cuáles son los servicios mínimos?

El servicio mínimo establecido por la resolución del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible establece que se debe garantizar el transporte de, al menos, el 90 % de los pasajeros en cada aeropuerto canario.

Cabe destacar que Canarias cuenta con la mayor protección en cuanto a servicios mínimos en comparación con el resto de aeropuertos nacionales, solo superada por los servicios esenciales, que se establecen al 100 %.

Además, se muestran una lista de medidas que se deben proteger: Los vuelos que tuvieran su hora de inicio programada antes del inicio del período de huelga y prevista su llegada durante el mismo.

Las operaciones técnicas de posicionamiento (movimiento de una aeronave y su tripulación a un aeropuerto sin pasajeros ni carga, para realizar una operación comercial desde dicho aeropuerto) necesarias para llevar a cabo un servicio de los considerados esenciales.

Otras operaciones similares a las anteriores, necesarias tanto para la realización efectiva de los servicios de transporte aéreo respecto de los cuales se fijan servicios mínimos como para los servicios postriores a la finalización de cada periodo de huelga.

En el caso de Ryanair, estos son los servicios mínimos que Azul Handling deberá cumplir en los distintos aeropuertos, de acuerdo con la ocupación estimada de cada isla.

En este caso, los sindicatos indican que los servicios mínimos estipulados son abusivos. Además, han adelantado que recurriran a la medida.

Agosto Aeropuerto de Fuerteventura : Con un factor de ocupación estimado del 93 %, el servicio mínimo que deberá garantizar será del 84 %.

Aeropuerto de Gran Canaria : Con un factor de ocupación estimado del 96 %, el servicio mínimo que deberá garantizar será del 86 %.

Aeropuerto César Manriquez-Lanzarote : Con un factor de ocupación estimado del 96 %, el servicio mínimo que deberá garantizar será del 86 %.

Aeropuerto Tenerife sur : Con un factor de ocupación estimado del 96 %, el servicio mínimo que deberá garantizar será del 86 %.

Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna: Con un factor de ocupación estimado del 96 %, el servicio mínimo que deberá garantizar será del 86 %.

Septiembre Aeropuerto de Fuerteventura : Con un factor de ocupación estimado del 91 %, el servicio mínimo que deberá garantizar será del 82 %.

Aeropuerto de Gran Canaria : Con un factor de ocupación estimado del 95 %, el servicio mínimo que deberá garantizar será del 86 %.

Aeropuerto César Manriquez-Lanzarote : Con un factor de ocupación estimado del 95 %, el servicio mínimo que deberá garantizar será del 86 %.

Aeropuerto Tenerife sur : Con un factor de ocupación estimado del 95 %, el servicio mínimo que deberá garantizar será del 86 %.

Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna: Con un factor de ocupación estimado del 97 %, el servicio mínimo que deberá garantizar será del 87 %.

Octubre Aeropuerto de Fuerteventura : Con un factor de ocupación estimado del 92 %, el servicio mínimo que deberá garantizar será del 83 %.

Aeropuerto de Gran Canaria : Con un factor de ocupación estimado del 90 %, el servicio mínimo que deberá garantizar será del 81 %.

Aeropuerto César Manriquez-Lanzarote : Con un factor de ocupación estimado del 92 %, el servicio mínimo que deberá garantizar será del 83 %.

Aeropuerto Tenerife sur : Con un factor de ocupación estimado del 91 %, el servicio mínimo que deberá garantizar será del 82 %.

Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna: Con un factor de ocupación estimado del 92 %, el servicio mínimo que deberá garantizar será del 83 %.

Por consiguiente, Mezies deberá prestar los siguientes servicios mínimos en los aeropuertos canarios que opera.

Agosto Aeropuerto de Gran Canaria : Con un factor de ocupación estimado del 90 %, el servicio mínimo que deberá garantizar será del 81 %.

Aeropuerto Tenerife sur : Con un factor de ocupación estimado del 96 %, el servicio mínimo que deberá garantizar será del 86 %.

Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna: Con un factor de ocupación estimado del 87 %, el servicio mínimo que deberá garantizar será del 78 %.

Las compañías tendrán que compersarte

La Organización de Consumidores y Usuarios (UCO) comenta que el reglamento europeo permite a las aerolíneas alegar fuerza mayor ante cancelaciones, como mal tiempo o riesgos de seguridad. Pero una huelga anunciada y conocida no entra en esta categoría, por lo que la compañía debe tomar medidas para minimizar las molestias. El Tribunal de Justicia de la UE confirmó que, sea legal o ilegal, una huelga no es causa extraordinaria.

¿Qué derechos tengo si me afecta la huelga aérea?

Tal y como señala la Ocu, si un vuelo es cancelado, se tiene derecho a compensación automática y a reclamar daños adicionales. Con más de 14 días de aviso: reembolso del billete.

Entre 7 y 14 días: compensación salvo que te ofrezcan un vuelo alternativo con retraso máximo de 4 horas.

Con menos de 7 días: compensación salvo que el vuelo alternativo salga como máximo 1 hora antes

¿Qué compensación tengo derecho si me afecta la huelga?

Estas son las compensaciones automáticas, en función del tipo de vuelo y destino. De 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, que se convierten en 125 si te ofrecen viajar con una demora de no más de 2 horas.

De 400 euros si se trata de un viaje intra-comunitario de más de 1.500 km, y para los demás vuelos de entre 1.500 y 3.500 km. (200 si te ofrecen una solución para viajar al destino con una demora de no más de 3 horas).

De 600 euros en el caso de trayectos de más de 3.500 km (300 euros si te ofrecen viajar a tu lugar de destino con una demora de no más de 4 horas).

Aunque, como señala la OCU, también se pueden reclamar indemnizaciones por daños individuales, siempre que se puedan demostrar.

Temas

Aeropuertos

Ryanair

Huelgas

Canaryfly

Servicios