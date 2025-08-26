UD-Málaga: cuándo y dónde ver el partido de la tercera jornada

Tras el brillante triunfo ante el Córdoba, el equipo recibe en el Gran Canaria a otro histórico del campeonato español

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 26 de agosto 2025, 13:04

La UD Las Palmas recibirá al Málaga el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria en compromiso correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Hypermotion 2025-26.

El encuentro se disputará desde las 18.30 horas y será retransmitido en directo por las cámaras de LaLiga Hypermotion TV. Como es habitual, CANARIAS7.es ofrecerá el minuto a minuto de este compromiso, con la mejor previa y todos los detalles del mismo.