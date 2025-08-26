Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores, festejando su triunfo en Córdoba. UD Las Palmas

UD-Málaga: cuándo y dónde ver el partido de la tercera jornada

Fútbol ·

Tras el brillante triunfo ante el Córdoba, el equipo recibe en el Gran Canaria a otro histórico del campeonato español

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 26 de agosto 2025, 13:04

La UD Las Palmas recibirá al Málaga el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria en compromiso correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Hypermotion 2025-26.

El encuentro se disputará desde las 18.30 horas y será retransmitido en directo por las cámaras de LaLiga Hypermotion TV. Como es habitual, CANARIAS7.es ofrecerá el minuto a minuto de este compromiso, con la mejor previa y todos los detalles del mismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Baleària gana la batalla y se queda por 215 millones con el negocio de Armas en Canarias
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Majestuosa UD
  4. 4

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  5. 5 Tres colombianos en prisión y una ejecución que sigue investigándose
  6. 6 Arucas sanciona con 9.000 euros e incauta dos perros peligrosos tras varios ataques en Montaña Cardones
  7. 7 Así es Adolfo Utor, el empresario que se ha hecho con el control de Armas
  8. 8 El brote hospitalario de salmonela ya va por 19 afectados y se sigue buscando el origen
  9. 9 El 80% del poblado ilegal de Bahía de Formas ha sido identificado y notificado
  10. 10 Nuevos avistamientos del tiburón solrayo en el Mar de las Calmas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 UD-Málaga: cuándo y dónde ver el partido de la tercera jornada

UD-Málaga: cuándo y dónde ver el partido de la tercera jornada