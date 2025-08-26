«Me tiré las manos a la cabeza con el gol de Clemente. Maradona lo hizo por la derecha y Enrique por la izquierda»

Si hay una voz autorizada para hablar de Segunda División, y de la Unión Deportiva Las Palmas, esa es la de Pacuco Rosales. En la memoria de todo aficionado amarillo quedará aquel ascenso a la categoría de plata en 1996. Y por supuesto, la historia de cómo el Vecindario alcanzó el segundo peldaño del fútbol español, con Pacuco al mando, será contada y recordada de generación en generación. Un técnico que ha pasado por una gran lista de banquillos. Entre ellos se encuentra el del último rival al que se ha enfrentado su Unión Deportiva: el Córdoba.

- ¿Qué le pareció la imagen del equipo en el Nuevo Arcángel?

- Yo creo que a todos nos encantó lo que vimos ante el Córdoba. El equipo trabajó, peleó, corrió, tuvo balón, supo no tenerlo, presionó bien... Y luego tuvimos acierto de cara a gol, que es lo más importante. Entraron tres, pero pudieron ser más. Las Palmas desquició al Córdoba. Dije que Jonathan Viera iba a marcar si tenía minutos y casi acierto, la mandó al larguero.

- Lukovic hizo una gran carta de presentación con gol y asistencia. ¿Es la pieza de ataque que necesitaba el equipo?

- Trabajó y peleó mucho. Es muy joven y si no pierde esas ganas que tiene dará mucho a la Unión Deportiva. Le dieron mucha leña, y tuvo el comportamiento y compromiso que necesita este equipo. Sus movimientos dieron mucho a sus compañeros y desesperaron a la defensa del Córdoba. No me gusta que lo comparen con Fabio Silva, pero sin duda ha llegado un delantero que pinta muy bien.

- Un jugador que ha sorprendido a todos estas dos jornadas es el canterano Ale García. ¿Lo ve como titular esta temporada?

- Nuestra cantera siempre ha sido y será importante. A Ale García le ha llegado la oportunidad y la está aprovechando. Nadie le ha regalado nada, pero tiene que seguir trabajando día a día para seguir creciendo. El gol en Córdoba fue una jugada de mucha rapidez y un disparo muy bien ejecutado, una jugada de delantero. Para quitarle el puesto de titular los demás van a tener que trabajar mucho.

- ¿Cómo reaccionó al gol de Enrique Clemente?

- Me tiré las manos a la cabeza. Maradona fue por la derecha y Clemente fue por la izquierda (entre risas). Creo que va a estar nominado a gol del año.

- ¿Qué cree que pasó para que el equipo tuviese ese bajón en la segunda parte ante el Andorra?

- Se jugaron muy pocos partidos de pretemporada, el equipo no estaba ni al 60% de lo que puede dar este año. Se notó esa falta de rodaje y el esfuerzo pasó factura, por eso creo que vino la bajada. Con una semana más de trabajo y de recuperación de los jugadores que estaban tocados, como es el caso de Jonathan Viera, el equipo ante el Córdoba ya dio otra imagen completamente distinta.

- ¿Qué le parecen los nuevos fichajes de esta nueva UD?

- Recoba me encanta. Pero Amatucci en el centro del campo hace un trabajo sensacional. Es un jugador que no deslumbra pero que trabaja lo indecible, está en todos sitios, mete piernas, se pelea con todo el mundo... Un hueco del centro del campo es suyo. Todos los que han llegado están trabajado mucho, pero en el centro del campo, especialmente, va a haber una guerra constante para hacerse con los puestos disponibles. Para mí los fichajes han sido acertadísimos en general. Barcia y Mika Mármol parece que llevan tres temporadas jugando juntos.

- Todavía no hemos visto en acción a varios jugadores de jerarquía que siguen lesionados. ¿Cree que estas reincorporaciones serán determinantes este año?

- Sandro puede ser muy importante en esta categoría, por su calidad y por lo que trabaja. Si hay dos jugadores que yo he visto trabajar como ninguno en los entrenamientos, uno es Sandro y el otro es Viti. Cuando estén recuperados serán muy importantes, al igual que la ansiada reincorporación de Kirian. Jesé y Viera también aportarán mucha veteranía. Ya lo vimos ante el Córdoba. Saliendo de una lesión de espalda a punto estuvo de hacer el cuarto gol. Ver salir a Jonathan Viera al campo siempre es preocupante para el rival.

- ¿Qué sensaciones le ha dejado hasta ahora Luis García?

- He hablado con él una sola vez, en Barranco Seco. Me pareció un chico tranquilo, con mucha ilusión y abierto a aprender. Le di las gracias por dejarme subir a los entrenamientos, cosa que el año pasado no me permitían. El único consejo que le di es que tenía que darse cuenta de que Las Palmas es el equipo a batir. Por ello nos va a tocar correr más que a todos los rivales, y eso tiene que metérselo a los jugadores en la cabeza. El trabajo que le vi realizar ese día me encantó porque había mucha dinámica, mucha alegría en el trabajo, mucha presión en la jugada y estaba muy encima de todos los jugadores.

- Por último, ¿cree que esta Unión Deportiva luchará por el ascenso?

- Yo no hablaría de ascenso a estas alturas. Hay que trabajar día a día, semana a semana, y no meterse la carga emocional de tener que ascender por obligación. Va a costar muchísimo ascender de nuevo. El nombre de Las Palmas pesa mucho, pero claramente tenemos opciones. Ojalá acabe la temporada y estemos de nuevo en Primera, que es donde este club merece estar.

- ¿Hay algo que deba mejorar este equipo de cara al próximo partido ante el Málaga?

- Realmente creo no. Las cosas sobre el campo se han hecho muy bien en estas dos jornadas. Hay que seguir trabajando cada partido y recuperarse bien físicamente. Esperemos que Marvin esté bien y pueda estar ante el Málaga porque ahora mismo es imprescindible. Creo que dentro de un mes tendremos una plantilla y una dinámica de equipo muy buena.

- ¿Cree que falta alguna pieza a esta plantilla?

- Luis García y Luis Helguera son los que realmente tienen que saber si se necesita algo más. Para mí ahora mismo la plantilla, cuando estén todos disponibles, está bastante bien cubierta. Pero el mercado es el mercado. Si el equipo coge y recibe algo que sea bueno, bonito y barato, pues son ellos los que tienen que tomar la decisión.