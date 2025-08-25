Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

LaLiga Hypermotion Jornada 2 L25/08 · Árbitro: Alejandro Ojaos Valera

Escudo Córdoba FC

Córdoba

20:30h.

Las Palmas

Escudo Unión Deportiva Las Palmas
COR

LPM

Celebración del gol de Ale García frente al Andorra. Cober
Directo

Córdoba CF - UD Las Palmas, en directo: gran sorpresa en el 11 de Luis García al debutar como titular Lukovic

El conjunto amarillo, con la novedad del serbio en el equipo titular, buscará asaltar el Nuevo Arcángel en la segunda jornada de liga

Minuto a minuto

Daniel Armas Ramírez

Daniel Armas Ramírez

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:46

20:14

20:08

Analizando el once de Luis García en el día de hoy, creo que el dibujo sobre el campo va a ser una defensa de cuatro, acompañado de dos pivotes, con dos interiores, un medio ofensivo y una referencia única arriba. Un 4-2-3-1 de toda la vida.

20:00

30 minutos para el arranque del choque...Muuuuuuuchas ganas de ver al equipo en el día de hoy, esperemos que nos den una alegría.

19:58

La gran novedad en la convocatoria: Jonathan Viera

19:48

La última visita de Las Palmas al Arcángel fue en la temporada 18/19. En ese partido el conjunto amarillo fue vapuleado y cayó derrotado por 4-1. El gol de la UD lo anotó Rubén Castro.

19:44

19:39

19:34

Un apunte del once de Las Palmas. Marvin va a ser el capitán. Algo extraño pero normal viendo la antigüedad de los jugadores que parten de inicio en el día de hoy.

19:31

Un anhelo de la dirección deportiva amarilla jugará en las filas blanquiverdes esta noche. Ignasi Vilarrasa, lateral izquierdo ex del Huesca, fue objetivo de Helguera este verano para reforzar la defensa grancanaria.

19:28

AQUÍ EL ONCE DEL CÓRDOBA

19:28

Vamos a ver como se desenvuelve el ariete serbio en el encuentro. En el club hay muchas esperanzas puestas en él.

19:22

Novedades en la alineación de Luis García. Debuta y como titular Milos Lukovic, además de la entrada en el once de Recoba y Cedeño. Se quedan en el banquillo Loiodice y Cristian, y fuera de la convocatoria por lesión Iván Gil.

19:20

YA TENEMOS ONCE DE LAS PALMAS

19:18

El conjunto del Córdoba llega al partido tras sufrir una ajustada derrota en la primera jornada. Cayeron en el Molinón frente al Sporting de Gijón por 2 a 1.

19:15

ESTAS SON LAS ESTADÍSTICAS DE LOS DOS EQUIPOS OFRECIDO POR LA UD LAS PALMAS

19:13

El encuentro se disputa en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba con las cámaras de Televisión Canaria en directo. Comenzará a las 20:30 horas y podrán seguir el minuto a minuto a través de aquí, CANARIAS7.es

19:11

Tras el empate 1-1 en el primer partido contra el Andorra, veremos si la UD en el día de hoy mejora sus sensaciones y juego, y nos regala la primera victoria del campeonato.

19:06

Bienvenidos a este minuto a minuto de la segunda jornada de liga que va a enfrentar a nuestra Unión Deportiva Las Palmas frente al Córdoba CF en el Nuevo Arcángel.

19:04

MUY BUENAS TARDES A TODOS

Alineación y estadísticas

Iván Ania

4-3-3

Alineación

Carlos Marín

portero

Carlos Albarrán

defensa

Franck Fomeyem

defensa

José Alejandro Martín Valerón

defensa

Ignasi Vilarrasa

defensa

Ismael Ruiz

centrocampista

Alberto del Moral

centrocampista

Dani Requena

centrocampista

Cristian Carracedo

Delantero

Sergi Guardiola

Delantero

Jacobo González

Delantero

Luis García

4-4-2

Alineación

Dinko Horkas

portero

Marvin Park

defensa

Sergio Barcia

defensa

Mika Mármol

defensa

Enrique Clemente

defensa

Manu Fuster

centrocampista

Lorenzo Amatucci

centrocampista

Ale García

Delantero

Ignacio Nicolau Benlloch

Sustituto

Jeremía Recoba

centrocampista

Milos Lukovic

Delantero

Estadísticas

0%

LPM

COR

0%

LPM

LPM

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

