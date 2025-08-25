Córdoba CF - UD Las Palmas, en directo: gran sorpresa en el 11 de Luis García al debutar como titular Lukovic

Secciones
20:14
⌛️ ¡Cuenta atrás para el inicio del partido! 💛💙 #CórdobaLasPalmas#LaUniónHaceLasPalmas#SeremosMásUniónpic.twitter.com/GSzfltL0n4— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) August 25, 2025
20:08
Analizando el once de Luis García en el día de hoy, creo que el dibujo sobre el campo va a ser una defensa de cuatro, acompañado de dos pivotes, con dos interiores, un medio ofensivo y una referencia única arriba. Un 4-2-3-1 de toda la vida.
20:00
30 minutos para el arranque del choque...Muuuuuuuchas ganas de ver al equipo en el día de hoy, esperemos que nos den una alegría.
19:58
19:48
La última visita de Las Palmas al Arcángel fue en la temporada 18/19. En ese partido el conjunto amarillo fue vapuleado y cayó derrotado por 4-1. El gol de la UD lo anotó Rubén Castro.
19:44
19:39
⌛️#CórdobaLasPalmas ⚔️#LaUniónHaceLasPalmas#SeremosMásUniónpic.twitter.com/hWJprGcrSa— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) August 25, 2025
19:34
Un apunte del once de Las Palmas. Marvin va a ser el capitán. Algo extraño pero normal viendo la antigüedad de los jugadores que parten de inicio en el día de hoy.
19:31
Un anhelo de la dirección deportiva amarilla jugará en las filas blanquiverdes esta noche. Ignasi Vilarrasa, lateral izquierdo ex del Huesca, fue objetivo de Helguera este verano para reforzar la defensa grancanaria.
19:28
19:28
Vamos a ver como se desenvuelve el ariete serbio en el encuentro. En el club hay muchas esperanzas puestas en él.
19:22
Novedades en la alineación de Luis García. Debuta y como titular Milos Lukovic, además de la entrada en el once de Recoba y Cedeño. Se quedan en el banquillo Loiodice y Cristian, y fuera de la convocatoria por lesión Iván Gil.
19:20
19:18
El conjunto del Córdoba llega al partido tras sufrir una ajustada derrota en la primera jornada. Cayeron en el Molinón frente al Sporting de Gijón por 2 a 1.
19:15
19:13
El encuentro se disputa en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba con las cámaras de Televisión Canaria en directo. Comenzará a las 20:30 horas y podrán seguir el minuto a minuto a través de aquí, CANARIAS7.es
19:11
Tras el empate 1-1 en el primer partido contra el Andorra, veremos si la UD en el día de hoy mejora sus sensaciones y juego, y nos regala la primera victoria del campeonato.
19:06
Bienvenidos a este minuto a minuto de la segunda jornada de liga que va a enfrentar a nuestra Unión Deportiva Las Palmas frente al Córdoba CF en el Nuevo Arcángel.
19:04
Iván Ania
4-3-3
Carlos Marín
portero
Carlos Albarrán
defensa
Franck Fomeyem
defensa
José Alejandro Martín Valerón
defensa
Ignasi Vilarrasa
defensa
Ismael Ruiz
centrocampista
Alberto del Moral
centrocampista
Dani Requena
centrocampista
Cristian Carracedo
Delantero
Sergi Guardiola
Delantero
Jacobo González
Delantero
Luis García
4-4-2
Dinko Horkas
portero
Marvin Park
defensa
Sergio Barcia
defensa
Mika Mármol
defensa
Enrique Clemente
defensa
Manu Fuster
centrocampista
Lorenzo Amatucci
centrocampista
Ale García
Delantero
Ignacio Nicolau Benlloch
Sustituto
Jeremía Recoba
centrocampista
Milos Lukovic
Delantero
0%
COR
0%
LPM
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
