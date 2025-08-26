Luis García: «Hemos hecho un trabajo extraordinario»

El técnico de la Unión Deportiva Las Palmas puso en valor la contundencia y la confianza de su equipo para imponerse al Córdoba por 1-3 este lunes, asegurando que «ha sido una primera victoria muy merecida»

Una apisonadora en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba. Tras un debut con dudas frente al Andorra, la Unión Deportiva Las Palmas emergió con fuerza y ambición para dar un golpe de autoridad este lunes y, cómo no, para reforzar su candidatura a aspirante con galones a retornar a la élite del fútbol español.

El máximo responsable técnico del combinado amarillo, Luis García, apuntó tras el triunfo de prestigio frente al Córdoba por 1-3 que «ha salido todo bien. Los jugadores han hecho un trabajo extraordinario. Creo que hemos hecho un partido que ha salido bien por el esfuerzo de los jugadores. Me voy con la satisfacción y el orgullo de que el fútbol les ha pagado todo el trabajo que han hecho».

«Sabíamos que veníamos a un partido con un rival muy difícil de neutralizar, en un estadio precioso y en el que la gente aprieta mucho. Lo importante es que nos hemos ido adaptando al partido de la mejor manera. Ha sido una primera victoria muy merecida por los jugadores y la gente que nos ha acompañado», argumentó el entrenador asturiano ante los medios de comunicación en la sala de prensa.

Cuestionado por el debut goleador de Lukovic, García manifestó que «ha trabajado muy bien en el poco tiempo que lleva con nosotros. No olvidemos que es un chaval de 19 años y que está intentando adaptarse lo más rápido posible. Estamos muy contentos con lo que ha hecho hoy. Nos va a ayudar mucho».

El preparador de la Unión Deportiva Las Palmas, que destacó que el grancanario Jonathan Viera es «un jugador diferencial y ojalá nos de muchas alegrías», incidió en que «no olvidemos de que esto va de mejorar y tenemos que seguir haciéndolo. Ha sido una victoria de mucho mérito ante un muy buen equipo. El trabajo de los jugadores ha sido incansable, se han vaciado todos y los que han entrado desde el banquillo han aportado muchísimo».

