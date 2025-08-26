Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Pacuco Rosales y Rubén Medina en las instalaciones de CANARIAS7. Juan Carlos Alonso

'Desde el banquillo': Pacuco Rosales analiza la primera victoria amarilla de la temporada

El triunfo de la UD Las Palmas ante el Córdoba sube los ánimos

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 26 de agosto 2025, 13:17

El periodista Rubén Medina, de CANARIAS7, y el exentrenador Pacuco Rosales analizan el segundo partido de la temporada y la primera victoria para la UD Las Palmas en 'Desde el banquillo', el espacio semanal de reflexión futbolera en formato audiovisual de la edición digital de CANARIAS7.

