'Desde el banquillo': Pacuco Rosales analiza la primera victoria amarilla de la temporada El triunfo de la UD Las Palmas ante el Córdoba sube los ánimos

Martes, 26 de agosto 2025, 13:17

El periodista Rubén Medina, de CANARIAS7, y el exentrenador Pacuco Rosales analizan el segundo partido de la temporada y la primera victoria para la UD Las Palmas en 'Desde el banquillo', el espacio semanal de reflexión futbolera en formato audiovisual de la edición digital de CANARIAS7.

