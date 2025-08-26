'Desde el banquillo': Pacuco Rosales analiza la primera victoria amarilla de la temporada
El triunfo de la UD Las Palmas ante el Córdoba sube los ánimos
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 26 de agosto 2025, 13:17
El periodista Rubén Medina, de CANARIAS7, y el exentrenador Pacuco Rosales analizan el segundo partido de la temporada y la primera victoria para la UD Las Palmas en 'Desde el banquillo', el espacio semanal de reflexión futbolera en formato audiovisual de la edición digital de CANARIAS7.
