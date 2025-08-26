Indestructible Amatucci: en el césped pese al drama familiar que ha vivido

El joven mediocentro ha perdido a su madre, un tío y un abuelo en las últimas fechas, pero su faceta competitiva no se ha resentido

Lorenzo Amatucci saltó al césped del Nuevo Arcángel sabiendo que uno de sus abuelos, al que le une una especial vinculación, estaba a punto de fallecer. De hecho, acabó muriendo. Esta pérdida se suma a las anteriores de su madre y de un tío al que consideraba «como un padre», según revelan fuentes del club.

Y pese a ese drama familiar, más para un chico de apenas 21 años, el mediocentro italiano ha estado compitiendo junto a sus compañeros y ofreciendo una lección admirable de profesionalidad.

Desde la UD hablan de «un emocionante ejemplo» el que ha dado Amatucci, destacado, además, y centrado en su profesión durante partidos y entrenamientos, pese a que sobrellevar estas circunstancias supone una prueba de vida y más a miles de kilómetros de su tierra. En el vestuario todos se han volcado con él, con elogios a su juego y, también reconocimiento a su inestimable compromiso

