Amatucci, durante el partido del lunes en Córdoba. LaLiga

Indestructible Amatucci: en el césped pese al drama familiar que ha vivido

Fútbol ·

El joven mediocentro ha perdido a su madre, un tío y un abuelo en las últimas fechas, pero su faceta competitiva no se ha resentido

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 26 de agosto 2025, 13:09

Lorenzo Amatucci saltó al césped del Nuevo Arcángel sabiendo que uno de sus abuelos, al que le une una especial vinculación, estaba a punto de fallecer. De hecho, acabó muriendo. Esta pérdida se suma a las anteriores de su madre y de un tío al que consideraba «como un padre», según revelan fuentes del club.

Y pese a ese drama familiar, más para un chico de apenas 21 años, el mediocentro italiano ha estado compitiendo junto a sus compañeros y ofreciendo una lección admirable de profesionalidad.

Desde la UD hablan de «un emocionante ejemplo» el que ha dado Amatucci, destacado, además, y centrado en su profesión durante partidos y entrenamientos, pese a que sobrellevar estas circunstancias supone una prueba de vida y más a miles de kilómetros de su tierra. En el vestuario todos se han volcado con él, con elogios a su juego y, también reconocimiento a su inestimable compromiso

