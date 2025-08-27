Tramo final del mercado: Kaba y Mata, temor por Mármol...

Mata sabe que no cuenta aunque tiene un año más de contrato y no se irá si el pacto no le favorece.

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:17 Comenta Compartir

De plazo hasta el lunes con el cierre del mercado, en Pío XII encaran la recta final de esta ventana de transferencias con varios expedientes abiertos. Sory Kaba y Jaime Mata siguen en nómina cuando el deseo, casi mutuo, era el de haber separado los caminos semanas atrás. Factores salariales, con cantidades firmadas a las que no están dispuestos a renunciar los jugadores, han impedido la salida préstamo del primero, se está intentando con el Sochi ruso, así como la rescisión del segundo, en la convocatoria para Córdoba por las bajas de última hora por enfermedad.

Nadie se plantea que al menos Kaba siga y se asume que, de una u otra forma, el pacto final perjudicará los intereses propios, porque amortizar el millón y medio que costó traerlo desde el Midtjylland de Dinamarca en 2023 es tarea imposible.

El atacante no va a poner problemas pero tampoco se va a apurar sabiendo que su vínculo contractual hasta 2027 le blinda en caso de marcha atrás.

La prioridad de la entidad es aligerar, sin descartar la vía de alguna oferta de última hora fundamentalmente por Mika Mármol, el futbolista con mejor cartel y que ha dejado clara su intención de salir, si bien ese deseo no ha repercutido hasta el momento en su rendimiento. El club ha manejado la carta de Brian Oliván, libre desde que terminó su contrato con el Espanyol, que puede actuar también como central o lateral zurdo y con quien se ha hablado.

Eso sí, su llegada depende de la continuidad o no de Mármol. El Girona se lanzó a por él este mismo verano pero su propuesta se quedó en 5 millones, la mitad de lo que se pide por su venta considerando que el 50% irá a parar a las arcas del Barcelona, que todavía retiene porcentaje de sus derechos federativos. Y tal y como ha empezado la temporada por Montilivi, con crisis total tras dos derrotas y quejas públicas de Míchel por la necesidad de refuerzos, nadie asegura que no vaya a producirse una nueva acometida. En la UD no se cierran a nada en este caso, al igual que tampoco garantizan que un ofrecimiento imprevisto, más si es de cariz ofensivo, cuadre y se amplíe la lista de la compra, abierta hasta que exista alguna posibilidad.