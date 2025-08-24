Ofensiva total con Viera y Lukovic

El capitán y el ariete inflaman a una UD que va a por todas en Córdoba este lunes (20.30 horas, Televisión Canaria)

Herzog, Iñaki y Viera, una de las grandes novedades de la convocatoria, ayer, a la salida de la expedición de la UD rumbo a Andalucía.

Con Jonathan Viera al frente. Así se planta la UD en Córdoba. No es poca cosa tener al capitán de regreso y más cuando días atrás en el propio club se manejaba la previsión de alargar alguna semana más la espera. Pero Jonathan, empeñado en meterse en la faena cuanto antes, ha experimentado progresos en su estado físico, todavía con amplio margen de mejora, y, a tiempo para colarse en la lista, ya está a la orden de Luis García. Salvo sorpresa, aguardará turno desde el banquillo. Será una bala de oro en la reserva y la idea es que tengas su primeros minutos para ir entrando en combustión.

Él sí saldrá en la foto, al igual que Lukovic, otro de los fichajes que apunta a estreno, a diferencia de Jesé, todavía fuera de la rueda. Extraña que ni siquiera forme parte de la expedición cuando se filtra que ya es uno más en la dinámica grupal y parece apto para competir. Como los entrenamientos son a puerta cerrada y el flujo de información, limitadísimo, no cabe más argumentación al respecto. Algo tendrá o algo le verá el cuerpo técnico para mantenerlo fuera.

Por lo demás, Arvelo y Mata, por los que no parecen pasar demasiadas soluciones, sí viajaron en una maniobra estrambótica, por decirlo de alguna manera.

Nombres propios al margen, el partido le pilla a la UD con el pie cambiado. Viene una jornada inaugural decepcionante en términos generales. No perdió pero tampoco ganó, mal asunto tras haber jugado en casa y frente a un recién ascendido como el Andorra. A nivel de juego, un puñado de minutos con cierta sustancia y poquito más. Las conclusiones no terminaron de cuadrar con las expectativas y se demanda un paso al frente con la dificultad añadida de que toca en campo contrario y frente a un Córdoba con colmillos.

El anfitrión cayó en su estreno en Gijón (2-1) pero rindió y mostró maneras (hasta tres balones al palo tras un arranque eléctrico que le valió para cobrar ventaja). Un casillero en blanco siempre obliga y se espera que acelere y apriete. También que no regale metros y quiera, en consonancia con el libreto de Iván Ania, mandar. Ania ya habló de cerrarle los pasillos interiores al adversario, al que considera «claro candidato al ascenso». Promete trampas para recibir a su paisano Luis García en un duelo táctico marcado por la lucha por la pelota.

Consigna innegociable

La necesidad de tener personalidad y arrojo marca el gran fundamento a aplicar en el Nuevo Arcángel. Continuidad, orden y presencia. Salgan los que salgan, innegociable la predisposición a marcar el ritmo y mirar al frente. El once tendrá una estructura casi calcada a la anterior. Sin el lesionado Iván Gil, se abre una vacante en un frente ofensivo en el que Ale García se ha hecho sitio. Lukovic o Recoba asoman para entrar. En la zona ancha Amatucci y Enzo seguirán a los mandos y más atrás, en defensa, las dudas que dejaron Marvin y Clemente habilitan el regreso de Alex Suárez, necesario siempre por todo lo garantiza, que no es poco.

No se puede hablar de urgencias en agosto pero tampoco conviene dejarse ir. En otras palabras, se asume el imperativo de sumar (mejor tres que uno) en la voluntad de dar forma a un proyecto aún en fase embrionaria pero que debe ir avanzando, con los resultados, faltaría más, como mejor pegamento.

