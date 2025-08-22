Sensación Lukovic: a las puertas de su debut ya ha dejado detalles que asombran

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 22 de agosto 2025, 12:46 Comenta Compartir

No ha jugado un minuto y apenas lleva una semana de entrenamientos. Pero el ariete serbio Milos Lukovic, último fichaje de la UD, parece haber caído de pie en el proyecto porque sus condiciones y maneras están causando impresión. Fuentes del club aseguran que ha llegado en un estado de forma sobresaliente y que en sus primeras evoluciones a las órdenes de Luis García está impactando. «Es un toro y las mete todas», dicen a propósito de su facilidad para finalizar. Lukovic, encantado con lo que ha encontrado en Gran Canaria, quiere vivir en la zona de Las Canteras y busca piso en ese entorno, ya ha cruzado alguna apuesta acerca de los goles que espera firmar en este curso. Y sus vaticinios son más que generosos, convencido de que el proyecto le garantiza, a sus 19 años, todo lo que necesita para que florezca su mejor versión.

«Preparado para dar lo que llevo dentro», dijo en su presentación en un discurso ambicioso ya desde el primer momento. Ahora se apresta a confirmar, punto por punto, todas las referencias que empujaron a la UD a apostar por él imponiéndose en una puja llena de pretendientes. La intermediación de Branko Milovanovic, jefe de scouting internacional de la entidad, resultó decisiva para traerlo desde el Estrasburgo, sin opción de compra, eso sí, pero con la expectativa de que se trata de un jugador diferencial y que, a poco que se despliegue, será de una contribución capital para pelear por el ascenso.

La buena fama de Lukovic no es solo de puertas para adentro. En el ránking de fichajes más valiosos de LaLiga Hypermotion figura como el que más, con una tasación de 5 millones euros, por delante de Ponceau (Valladolid) y Horta (Almería), segundo y tercero con la misma tasación (54 millones).

No es casual que Lukovic encabece esta escalafón y tampoco extraña dado si cartel y proyección. Se considera, además, la precocidad que ha caracterizado su emergente carrera, ostentando galones de capitán del FK IMT de su país teniendo edad juvenil, por no hablar de su imponente registro de 17 goles en 37 partidos en la máxima categoría serbia en la campaña 2023-24, poco antes de emigrar a Fracia. Suma, además, otra experiencia internacional, en las filas del Heerenveen de Países Bajos y en las inferiores de la selección de su país es un fijo.

Un abanico de opciones

Su perfil de rematador y hombre de área enriquece el catálogo en la delantera del equipo, toda vez que muchos de los atacantes con los que comparte vestuario no son tan posicionales. Recoba, Ale García, Sandro o Jesé han intervenido más como falsos interiores o llegadores que como referentes. Marc Cardona, en cambio, sí muestra un perfil más fijado y en vertical al marco contrario. Luis García se muestra conforme y satisfecho con esta diversidad en el frente ofensivo (Mata y Kaba no entran en la ecuación porque apuntan a una salida en los próximos días) y confía en obrar la mezcla idónea para extraer la máxima productividad de todos, lo que redundará en el bien del equipo.

Lukovic estará en la convocatoria para visitar al Córdoba y en el Nuevo Arcángel se anuncian sus primeros minutos con la UD, en principio partiendo desde el banquillo para iniciar el proceso de adaptación e ir creciendo con el paso de las jornadas. Su protagonismo será paulatino pero con la confianza plena en que no tardará en justificar lo que ha generado.