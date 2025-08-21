La UD, ante un rival maldito: Córdoba CF

El conjunto amarillo se enfrenta al verdugo de uno de los capítulos más negros de su historia | Ahora, buscará cerrar las cicatrices abiertas desde 2014

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 21 de agosto 2025, 13:09 | Actualizado 13:14h.

Este lunes, la UD Las Palmas visita el Nuevo Arcángel a las 20.30 horas para medirse al Córdoba CF, un equipo que no trae buenos recuerdos. Para el conjunto amarillo, no se trata solo de intentar sumar su primera victoria de la temporada, sino de poner fin a uno de los capítulos más negros de su historia: el Cordobazo de 2014.

Porque hay fechas que quedan grabadas pero la tragedia del 22 de junio de 2014 hizo mucho daño a la afición amarilla. Las Palmas ganaba 1-0 en el último minuto del playoff por el ascenso después de haber logrado un empate en el partido de ida en la ciudad califa (0-0). El ansiado regreso a Primera estaba a punto de caramelo, pero una invasión de campo lo cambió todo.

El colegiado detuvo el juego por varios minutos y, al reanudarse, el Córdoba encontró el empate en el descuento. Un tanto que condenaba a los grancanarios a quedarse un año más en Segunda División. Eso sí, al año siguiente el equipo se repuso y acabaría logrando el ansiado ascenso, pero el trauma emocional de aquella noche en el Estadio de Gran Canaria aún pesa.

Después de todo eso, cabe destacar que la última visita de Las Palmas al feudo cordobés fue el 23 de diciembre de 2018, en plena lucha por volver a la élite. La UD, dirigida entonces por Pepe Mel, cayó goleada por 4-1 en una noche para olvidar. Aquel resultado evidenció las dificultades históricas del club en tierras andaluzas y alimentó esa sensación de maldición cuando se trata de jugar contra el Córdoba CF.

La cita de este lunes, a las 20.30 horas, llega en un contexto bastante diferente pero con ciertas similitudes, ya que Las Palmas no ha comenzado bien la temporada tras el empate cosechado ante el Andorra FCen el Estadio de Gran Canaria (1-1). Ganar en Córdoba significaría mucho más que tres puntos: sería empezar a cerrar un ciclo doloroso para todo aficionado que sienta los colores amarillos.