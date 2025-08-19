Ale García y diez más en el once para la visita de la UD al Córdoba

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 19 de agosto 2025, 12:26 Comenta Compartir

Ale García consiguió en siete minutos frente al Andorra lo que no había logrado en los cuatro años anteriores desde su estreno en el primer equipo de la UD. Marcar y completar un encuentro de principio a fin. El delantero, apuesta decidida del club con su reciente renovación hasta 2029, acumulaba pretemporadas y salidas sucesivas en los últimos tiempos. Apenas cuatro partidos a las órdenes de Pepe Mel (2021-22) antes de volver al filial y, posteriormente, dos actuaciones testimoniales con García Pimienta (2022-23) como paso previo a su cesión al Antequera. El verano pasado ni entró en las quinielas y acabó en el filial del Atlético de Madrid, en el que no se llegó a ganar la confianza plena de Fernando Torres, sin la continuidad y protagonismo que buscaba (apenas catorce encuentros y ocho como titular).

Con la llegada de Luis García al banquillo, tras el descenso a Segunda División, se le abrió una rendija para volverlo a intentar, si bien no partía con todo a su favor para enraizar. Pero aceptó el reto y llegó al primer día de entrenamiento en perfecto estado de revista, hasta el punto de impresionar al cuerpo técnico por su condición física y voracidad. Quería quedarse y se tomó cada sesión de trabajo como un examen final. Pronto alertó Luis García a la dirigencia de que, entre todos los meritorios que buscaban sitio, Ale avanzaba como nadie en la faena. Le dio bola en los amistosos y, a nivel interno, le aplaudió sus ganas y desempeño. «Puede ser el tapado», aseguraban respecto a lo que podía darle al equipo pese a que no entraba en las quinielas por ser uno de los importantes.

Entre medias, antes del inicio del calendario, la entidad anunció la extensión de su contrato más allá de 2027, cuando finalizaba su vínculo anterior. Un indicativo de lo que estaba por venir con su titularidad en la jornada inaugural en la delantera por delante de otras opciones como Recoba, Marc Cardona o Mata. La respuesta de Ale fue mayúscula, con gol, presencia y remate en el área rival. No hizo tres más de milagro. Un mano a mano errado con el portero, el larguero y un tanto anulado por un fuera de juego para el debate impidieron que ampliara su cuenta.

Dejó una impronta inapelable y a la espera de que Jesé y Ludovic pongan más caro el puesto, para la visita al Córdoba es un fijo. A su favor computa la polivalencia que ofrece, pues además de punta puede actuar como interior o enganche, algo que amplía sus opciones de seguir entrando en la rueda.

Consciente de que, a sus 22 años, está ante la oportunidad de cumplir el sueño de consolidarse y triunfar en el equipo de su tierra, Ale ha digerido de la menor manera elogios y palabras reconfortantes tras sus buenas prestaciones frente al Andorra. Él más que nadie sabe la volatilidad que impera en el fútbol profesional y se ha mentalizado para mantener el pie a tierra y no rebajar en nada su intensidad y energía en cada entrenamiento. Así va a volver hoy al inicio de las sesiones con vistas al encuentro del próximo lunes en el que se buscará estrenar el casillero de triunfos en la temporada recién nacida. Ale García y diez más, vendría a ser la UD que asumirá esa misión.