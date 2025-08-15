Luis García: «No me perdonaría que no transmitiéramos alegría y valentía»

El entrenador de la UD Las Palmas analiza el inicio del campeonato y el debut este domingo (20.30 horas) ante el Andorra

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 15 de agosto 2025, 09:24 | Actualizado 10:11h.

Se respira ilusión, ganas y ambición en Barranco Seco. Ya contando las horas para que arranque el campeonato (la UD abre su curso este domingo a las 20.30 horas ante el Andorra). Luis García desea encontrarse con la afición para ver esa «valentía» que quiere transmitir con su equipo. No descarta a Viti y Viera también podría estar disponible.

«Me gustaría ver una evolución, que transmitamos alegría y valentía. No me perdonaría que no fuese así. Tenemos ganas de reencontrarnos con esos 23.000 abonados», inició Luis García en comparecencia de prensa.

«El Andorra es muy buen equipo, por lo tanto será un partido bonito, pero me quedo con los míos, tenemos ganas de arrancar bien el campeonato», expuso el preparador de la UD.

Sin nervios y con mucha «tranquilidad» para que ruede la pelota. «Es como cuando tienes un examen, si te lo has preparado tanto antes… Estamos relajados pero no confiados», aseveró Luis García en sala de prensa.

Sobre Lukovic dijo que «será sencillo que entre en la dinámica» y que aportará «gol y energía», a la vez que destacó la velocidad del ariete serbio.

«Uno nunca cree que está en el momento óptimo. Queda un trabajo tremendo, soy nuevo aquí. Esa autocrítica tenemos que seguir apretándola», indicó el técnico amarillo.

Cuestionado por la falta de minutos de Sory Kaba, Marc Cardona y Jaime Mata en el último partido de la pretemporada, negó que fuera un mensaje a la dirección deportiva porque «la relación con ella es magnífica» y que «no mandaría un mensaje con un once», sino que lo «hablaría directamente con ellos».

En tanto en cuanto a la enfermería, dijo que salvo Sandro y Kirian están todos disponibles. «Todos están evolucionando y estamos cerca de tenerlos a todos», aclaró. No dio pistas sobre Viti Rozada ni Jonathan Viera, aunque tampoco los descarta para el partido ante el Andorra.

Al mismo tiempo comentó que Jesé puede jugar «en las cuatro posiciones de arriba» y recordó la «calidad» que atesora en sus botas. «Tiene esa versatilidad necesaria», destacó. Otro nombre propio que recibió piropos fue Iván Gil, a quien catalogó como ese jugador perfil UD: «Es muy solidario en el esfuerzo y está deseando hacer un gran año», concluyó.

