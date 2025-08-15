23.000 motivos para volver a soñar

La respuesta masiva de la afición, con renovaciones y altas por encima de todas las previsiones, es el mejor fichaje del proyecto

Quien sabe qué habría pasado si aquel gol de McBurnie en el Pizjuán no se hubiese anulado por el supuesto empujón de Marc Cardona. La Unión Deportiva podría haber salido con vida de Nervión, pero no fue así. La victoria del Alavés ante el Valencia se convirtió en la estocada definitiva que enviaba al equipo dirigido por Diego Martínez a Segunda División. El aficionado amarillo volvía al infierno.

Fueron días complicados. Incluso semanas. Aunque en el fondo se veía venir, siempre quedaba esa pequeña esperanza de conseguir el milagro. Un ápice de ilusión como aquel gol de Javi Muñoz ante el Atlético de Madrid. Ese tanto no lo metió el entonces '5' amarillo. Aquel triunfo fue gracias al empuje de la grada. Un Estadio de Gran Canaria a reventar vivió un momento mágico para volver a creer.

Porque si algo nunca falla en este equipo es el amor incondicional que siente su gente hacia el equipo de su tierra.

Tras la agónica permanencia sellada por la UD de Pimienta, más de 25.000 fieles volvieron a confiar en el equipo abonándose y creyendo en los suyos.

Tras el descenso, era de esperar que esa cifra disminuyera considerablemente, pero esta afición nuca deja de sorprender.

25.000 Temporada 2024-25 Fueron los abonados de la temporada pasada, la 2024-25, con el equipo militando en Primera División. 32.200 Capacidad del estadio Es la capacidad del Estadio de Gran Canaria antes del inicio de las obras con motivo del Mundial 2030.

Casi 23.000 personas ya tienen su abono para alentar al conjunto amarillo durante esta temporada. Porque la afición tiene derecho a estar en desacuerdo en determinados aspectos del club, pero el apoyo al equipo nunca lo van a negociar.

Más de 23.000 habituales acudirán al Estadio de Gran Canaria jornada tras jornada. Una cifra que parecía lejana cuando se lanzó la campaña de abonados en plena depresión por la caída a Segunda.

Sin embargo, el conjunto amarillo será el tercer equipo con mayor número de abonados de la categoría, solo por detrás del Málaga y del Deportivo de la Coruña, que superarán la barrera de los 25.000 en la categoría de plata.

El regreso a Segunda va a ser complicado. La competición en la división de plata es muy larga y todo conjunto que aspire a luchar por sus objetivos necesita el calor de los suyos. Porque todos recordamos el gol de Araujo en 2015 o la parada de Álvaro Valles en 2023.

Momentos de euforia que quedarán en el recuerdo de todo aficionado amarillo. El aliento del público grancanario empujará con fuerza para que su Unión Deportiva Las Palmas vuelva a vivir, lo más pronto posible, otra nueva tarde de gloria en el Estadio de Gran Canaria.