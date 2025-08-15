Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Daniel Armas y Kevin Fontecha, periodistas de CANARIAS7.
Daniel Armas y Kevin Fontecha, periodistas de CANARIAS7. Juan Carlos Alonso

Desde el banquillo: el nuevo videoanálisis futbolero de CANARIAS7.es

El espacio audiovisual se estrena este viernes y se emitirá a partir de la próxima semana cada lunes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:02

Con motivo del arranque de la competición liguera de fútbol en Primera y Segunda División este fin de semana, CANARIAS7 estrena este viernes en su edición digital un nuevo espacio de análisis en vídeo de la actualidad futbolística que estará centrado en la Unión Deportiva Las Palmas.

Tras el estreno de este viernes, será los lunes al mediodía cuando se publicará este videoanálisis, bajo el título 'Desde el banquillo'. La grabación del videoanálisis se realiza en las instalaciones de CANARIAS7 en El Sebadal, que cuentan con un plató y un equipo de edición.

La UD Las Palmas arranca la temporada con el objetivo de regresar a Primera División. Lo hace con un equipo técnico nuevo y un banquillo en el que se combinan las incorporaciones con el regreso de dos jugadores que ya conocen la casa: Jonathan Viera y Jesé.

