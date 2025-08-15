Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

José Arnaiz. Uno de los grandes fichajes en esta Segunda División.

Los grandes rivales por el ascenso

Presupuestos elevados y fichajes de altura ·

Históricos como Granada, Leganés, Almería, Cádiz o Valladolid han apostado por grandes contrataciones para armar sus plantillas y aspirar a todo

Daniel Armas Ramírez

Daniel Armas Ramírez

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:03

Normalmente se suele decir que los equipos que bajan de categoría son claros candidatos al ascenso, y en eso no falta razón. Pero también se debe tener en cuenta otros clubes que, por su historia, masa social o presupuesto pueden tener mucho que decir a la hora de competir un ascenso. Aunque está claro que la afición no gana partidos ni mete goles, puede suponer un importante impulso a la hora de llevar a su equipo a la gloria.

Uno de los conjuntos que va a ponerle las cosas muy difíciles a la UD por el ascenso va a ser el Granada CF. La última etapa de los andaluces en la máxima categoría fue en la 23/24. Para esta nueva temporada, se han reforzado muy bien con jugadores como José Arnaiz, extremo que estuvo a punto de venir a Las Palmas este verano. Aparte de los granadinos, hay que tener en cuenta a los dos equipos que han bajado a segunda con la Unión Deportiva, que son el CD Leganés y el Real Valladolid.

Los pepineros, tras un paso fugaz por Primera División, vuelven a la categoría de plata con 'sed' de ascenso. Para ello, van a contar con un experimentado técnico que ya sabe lo que es ascender a Primera División. El valenciano Paco López dirigirá por una temporada a los madrileños.

Paco López. Buena apuesta para el banquillo del Leganés.

Y si hablamos de entrenadores, habrá que destacar a uno que sabe muy bien lo que es dar vueltas por el territorio en busca del lugar ideal. Joan Francesc Rubí dirigirá al Almería en esta nueva temporada para intentar volver a primera. Los almerienses con su experiencia desde el banquillo y su inyección económica, -equipo que más ha gastado en este mercado de fichajes con seis millones-, serán un hueso duro de roer.

El Almería es el club que más ha gastado en fichajes en este mercado con seis millones. El top 5 lo completan Sporting, Leganés, UD y Castellón

Rubi. El catalán volverá a intentarlo con el Almería.

Seguramente con uno de los mejores fichajes de la categoría, el Cádiz CF va a ser otro de los equipos que por nivel de plantilla y masa social va a estar peleando por la gloria. Ganador de dos Europa League con el Sevilla, Suso Fernández vuelve a su casa para intentar devolver a los gaditanos a la máxima categoría.

Suso Fernández. El fichaje más carismático de la categoría

Otro equipo que se ha reforzado es el Real Valladolid. Con su alta capacidad salarial, además de la ayuda económica recibida por parte de La Liga por el descenso, se han reforzado con jugadores como Mohamed Jaouab, defensa procedente de la Ligue 1, entre otros.

Mohamed Jaouab. Apuesta de futuro con el defensa marroquí.

