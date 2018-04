Por el orgullo y la decencia

Hace mucho tiempo, quizás demasiado, el fútbol y su vertiente más lúdica pasaron a la historia en el Gran Canaria . La temporada vigente se ha convertido en un dolor para Las Palmas y todo su universo. No está todo perdido, dirán los optimistas y soñadores. Y, ciertamente, hay vida, reducidísima, eso sí, pero algo queda. Una visión más cruda, menos romántica, dibuja un panorama nuclear: siete partidos por delante con nada que ganar y demasiadas vergüenzas al aire. De aquellos polvos, estos lodos. Nada nuevo bajo el sol.

Desde el verano todo ha ido de mal en peor

La hecatombe viene de lejos y se ha ido retransmitiendo a cámara lenta, casi desde el verano pasado cuando se empezaron a localizar los primeros disparates (lo que pudo ser y no fue con De Zerbi, la tenebrosa elección de Manolo Márquez) y deserciones (Boateng). Ahora, entrados en abril, pocas casualidades pueden lamentarse. Se purga una condena de juego y resultados cuya procedencia resulta unidireccional. Todo lo malo que hay tiene el sello de una UD ya sin carril y en la que Paco Jémez trata de mantener, vayan a saber si de manera estéril, un mínimo de orgullo. Como si de un jeroglífico se tratara, descifrar las posibilidades de salvación ofrece mil misterios. El principal, la dependencia de lo que hagan otros. No basta con hacer los deberes. Hay que ganar, que no es poco pedir para un equipo que lleva más de dos meses sin hacerlo, y, luego, elevar plegarias. Un galimatías de cuidado, nada recomendable en las estaciones que corren.