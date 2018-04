La complejidad de reinventarse

En la UD se percibió la derrota ante el Levante como la estocada definitiva que enterró toda opción de permanencia. A diez puntos del conjunto valenciano (once si se considera el gol-average) y con siete partidos por delante, competir ahora se hace complejo ante un horizonte que aventura fracaso.

Hay desencanto en el césped y en la grada

Con todo, Paco Jémez se esfuerza en mantener los estímulos en sus futbolistas. Les insiste en que volver a ganar tras más de dos meses de sequía les situaría, con un partido más, a siete puntos del Levante, que el domingo visita al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, plaza exigente donde las haya y en la que no acostumbran a puntuar los forasteros. Puede abrir una rendija de luz reducir la brecha actual y mandar un mensaje al resto de que aquí no se rinde nadie. Claro que lo más complejo es hacerlo. Porque, a día de hoy, es generalizada la impresión de que esta UD no le gana a nadie. Así lo atestiguan los números y su inercia errática. Lo primero es volver a vencer. Luego, ya habría tiempo de creérselo.