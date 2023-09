Mika Mármol avisa a la UD: «No han ganado aún y van a salir con todo»

Que a Las Palmas le espera una auténtica caldera en el Ramón Sánchez Pizjuán este domingo (17.30 horas) no ofrece duda alguna. Llegan los de Mendilibar colistas, en plena ebullición, la soga al cuello y el refuerzo estratosférico de un tal Sergio Ramos, que incluso irá al once titular de cabeza según apuntan en tierras hispalenses. Pero la UD quiere prestar batalla, necesitada también de puntos y de una victoria que tampoco ha llegado para los insulares.

Mika Mármol, uno de los pesos pesados ya del once y con la total confianza desde su llegada del técnico García Pimienta, indicó que «van a salir con todo a ganar» porque aún no lo han hecho y su gente va a apretar. «Sabiendo el equipo que es el Sevilla, los jugadores que tienen, aún no han ganado ningún partido y van a salir con todo a ganar», avisó el central catalán, a la par que recordó que su equipo está «yendo de menos a más» y que quieren salir de Sevilla con un resultado positivo.

«Cualquier partido lo podríamos haber ganado. Por esa suerte o falta de acierto que estamos teniendo no nos estamos llevando los puntos que nos merecemos por nuestro juego, pero bueno, yo creo que al final va a salir si seguimos jugando así y compitiendo. A trabajar», insistió el joven zaguero de la entidad grancanaria en los micrófonos de la radio oficial del club.

En tanto en cuanto a la sorpresa de mucha gente, tanto a nivel insular como nacional, por su aseada salida de balón y sus posibilidades en la creación de juego, fue tajante. «Me sale así porque me gusta y como de pequeño me formé en el Barcelona siempre el estilo de juego ha sido parecido», comentó Mármol. «Al entrenador le tiene que gustar el estilo porque hay entrenadores que a lo mejor no les gusta que se arriesgue tanto», añadió el defensor.

Tal vez la explicación para romper líneas sea sencilla. Haber subido la banda durante muchos años puede facilitar ciertas cosas cuando uno actúa de central. «He jugado toda mi vida de lateral izquierdo y en juvenil de último año en el Barça empecé a jugar de central y desde ahí ya juego de central», aclaró Mika .

«Antes de venir ya notaba ese apoyo. Estando aquí te das cuenta de que la afición es espectacular. Te apoyan siempre. Cuando entras al estadio y ves el ambiente, es increíble», aseveró sobre la hinchada de la Unión Deportiva y el recibimiento desde que arribó en la isla.

Por otra parte, Mika halagó la figura de un referente para muchos centrales, con un palmarés de títulos a su espalda a la altura de muy pocos. «Es una cosa que nunca se va a olvidar, es historia del fútbol español y poder enfrentarte a él se afronta con mucha ilusión y con muchas ganas», dijo sobre Sergio Ramos, que volvió al club de su vida y que, salvo sorpresa, será titular contra la Unión Deportiva en esta jornada 5 que se viene. A Las Palmas le espera un infierno.