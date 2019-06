Menos mal que se acabó este infierno

Sin pena ni gloria. Así dice adiós la Unión Deportiva a la temporada. A una campaña en la que sobró soberbia y en la que faltaron humildad y sacrificio. A un curso en el que se quiso ascender desde el verano pasado y en el que, por el contrario, los ridículos se acumularon día tras día. Y con este vaivén de sinsabores, de choques frontales contra la triste realidad, debe aprender Las Palmas para volver a brillar, luciendo con orgullo el amarillo por cualquier campo de la categoría, sin arrastrar el escudo ni pisotearlo. Con el objetivo de regresar. Como hicieron Osasuna y Granada. Que sirvan de ejemplo y que la escuadra insular siga su estela. Caer para volver a levantarse. Así es la vida y no queda otra.

Tampoco se puede sacar nada en claro de lo ocurrido ayer en Soria. Un trámite. El último. El fin de la competición. O, al menos, de la liga regular, pues los playoffs empiezan este miércoles y no, la UD no estará en ellos. Eso ya se sabía desde hace tiempo, pero es importante recordarlo para no volver a entrar en ese pozo de derrotismo y penuria.

Uno de los pocos alicientes era ver cómo respondían los canteranos sobre el césped de Los Pajaritos. Mel apostaba por Kirian Rodríguez y Robaina de inicio en la zona de creación, y ninguno decepcionó. La temporada que viene la cantera debe recuperar peso y, poco a poco, va dando pinceladas del destino hasta dónde pueden llegar.

Tardó poco la UD en sacar los colmillos. Un pase en el minuto 4 de Rubén al galope de Lemos dejó solo al gallego ante el portero. El ex del Celta disparó con la izquierda y, entre Campos y el poste, evitaron el gol amarillo.

Acto seguido, Kirian lanzó un misil en el primer balón claro que acarició al borde del área. Campos se estiró al máximo y, como en la acción anterior, la madera evitó el gol del tinerfeño.

Josep salvó el primer aviso rojillo. En el segundo, poco pudo hacer. Villalba la puso donde era imposible la estirada. 1-0 y otra vez tocaba remar a contracorriente. Como casi siempre.

El de Alzira, brillante como acostumbra, evitó que la diferencia en el marcador se fuera a más antes del descanso, sacando una mano abajo y negando el segundo. Así se fue el choque al descanso, perdiendo por la mínima.

Tras el intermedio, el Numancia metió una marcha más y, con Dani Nieto a los mandos, bailó al conjunto grancanario. Ahí fue cuando movió ficha Pepe Mel, dando entrada a Fabio en busca del esférico y a Javi Castellano para contener a los locales.

Con el paso de los minutos, Las Palmas se alejaba de las posibilidades de sumar algo positivo en Soria y las piernas parecían pedir un respiro en forma de vacaciones. Hasta la entrada de Araujo. El argentino dinamitó al equipo y dio una asistencia de manual a Srnic para que se estrenase con la casaca amarilla con un gran disparo. De resto, muy poco. David García volvió a cumplir, Eric Curbelo siguió creciendo (da igual donde lo pongan), Álvaro Lemos mostró virtudes más adelantado y Kirian ganó enteros para quedarse en el primer plantel.

Un último envite que causó náuseas y el último dolor de cabeza de la temporada. Lo más positivo del enfrentamiento ante el Numancia fue que, con él, se acabó el martirio. Una desidia continua que no ha parado de mermar el estado anímico de los aficionados, cansados ya de tanto despropósito.

Ahora, toca hacer autocrítica, encontrar errores, señalar culpables y cambiar. Y hacerlo de verdad. Para que lo ocurrido en los últimos años no vuelva a repetirse y la UD vuelva a brillar. De momento, la continuidad de Mel, pese a que la estadística no le sonríe, va a ayudar a tener una base sólida para comenzar la pretemporada. Sabe lo que tiene en la plantilla, lo que quiere y lo que necesita. Ahora toca descansar, desconectar, limpiar mentes y volver con fuerzas el 8 de julio.

- Ficha técnica:

1 - Numancia: Campos; Unai Medina (Markel, min. 68), Escassi, Ripa, Ganea (Carlos Gutiérrez, min. 78); Fran Villalba, Dani Nieto, Gus Ledes, Luis Valcarce (Diamanka, min. 68); Viguera y Guillermo.

1 - Las Palmas: Josep Martínez; Eric, Aythami, David García, De la Bella; Lemos (Araujo, min. 70), Kirian Rodríguez, Timor (Javi Castellano, min. 61), Srnic; Antonio y Castro.

Goles: 1-0, m.26: Fran Villalba. 1-1. m.78: Srnic.

Árbitro: Moreno Aragón (Comité madrileño). Enseñó cartulina amarilla a los locales Gus Ledes y Ripa, y a los visitantes Timor, Lemos, Kirian Rodríguez, Antonio y David García.

Incidencias: Partido de la cuadragésima segunda jornada de LaLiga 1/2/3 disputado en el estadio Los Pajaritos ante 2.561 espectadores.