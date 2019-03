Mel: «El objetivo es el play-off; no podemos desviarnos de eso»

Pese a los tiempos de urgencias que se destilan en la nave amarilla, Mel se mostró sólido y contundente en su discurso: «Siempre entrenar es un placer, vengo con mucha vitalidad y ganas. En el vestuario no quiero que nadie hable de su futuro, he venido para meter al equipo en play-off. Mal mensaje doy a la plantilla si empiezo a hablar en la próxima temporada».

«Quiero ser capaz de convencer a los jugadores de que pueden hacerlo en estos catorce partidos», aseguró el estratega, quien en su momento dirigió al Club Deportivo Tenerife, así como al delantero Rubén Castro en su etapa en el Real Betis . «Vengo a un proyecto inmediato y complicado. Nadie me obliga estar aquí y tenía muy fácil no haber aceptado el reto, pero creo en ello, aunque no será fácil», subrayó.

«Voy a intentar poner siempre a los mejores»

La hoja de ruta de Mel no ofrece arabescos superfluos. Suele ofrecer rectas y paralelas, desnudas de ornato futbolístico: «Voy a intentar poner siempre a los mejores, voy a exigirles porque por desgracia sólo pueden jugar once. La importancia que van a tener se la van a ganar ellos. Tenemos que ser atrevidos y valientes».

«Cuando te llaman a mitad de temporada, eso significa que las cosas no funcionan. Pero eso no cuestiona la valía de los compañeros anterior (Manolo Jiménez y Paco Herrera). A todos nos han destituido alguna vez. Ahora toca ganar muchos partidos. En 14 jornadas hay que puntuar más que en las 28 anteriores. Es difícil, pero no es imposible. Yo no estaría aquí si no creyera en que podemos hacerlo», concluyó.