Si no es una final, sí que lo parece

El casillero de triunfos por estrenar tras cinco partidos, solo un gol en este recorrido, posición de descenso y la sensación de que hasta la suerte se ha puesto de lado. Así se presenta este domingo la UD ante su gente (Gran Canaria, 17.30 horas) y en una jornada sin red, en la que hay que ganar por lo civil o lo criminal, que diría Luis Aragonés. La victoria ante el Granada forma parte del plan de supervivencia del equipo en Primera División. Dicho de otra manera, es un día que no admite menor botín que los tres puntos. Un escenario diferente sería adentrarse en una ciénaga de vértigos y dudas con el Bernabéu esperando el miércoles. De ahí que la trascendencia de lo que se pone en juego no la disimule nadie, empezando por un García Pimienta consciente de que el pegamento de los resultados es lo que da de comer.

Los progresos y méritos que viene acumulando el equipo resultan innegables, aunque no hayan alcanzado para más que dos empates que le tienen en el sótano de la tabla. La alternancia de buenos ratos con otros menos ortodoxos no está ajustando el plan como quiere el entrenador, que demanda mayor presencia y continuidad en el campo. Con muy poco, a la UD le han condenado y Valles para hasta lo imposible pero es de carne y hueso.

Ampliar

Que salga el portero siempre en la foto no concuerda con los postulados de un equipo que busca, precisamente, vivir lejos de su área, aunque el ecosistema de la categoría no siempre vaya a permitirlo. Se intenta, eso sí, y el principio de rebeldía ante cualquier oponente y la persistencia en ese empeño, salida de balón aseada y por el piso y presión alta cuando no se tiene, supone el camino que todos asumen para revertir lo que ahora no está funcionando. El modelo no se toca, aunque los matices se imponen, como reconoce el propio Pimienta, seguro de que toca lidiar con un atasco temporal.

Un rival que invota al abordaje

No anda tampoco para presumir un Granada al que le han hecho la friolera de 16 tantos (sale a más de tres por encuentro, toda una invitación para el abordaje) y que luce como rival directísimo en la lucha por la permanencia. Tanto colmillo tiene arriba con Boyé, Uzuni o un prodigio llamado Bryan Zaragoza como descosido atrás. Lo sabe la UD, que pretende llevar toda la acción al rectángulo rojiblanco y descorchar, al fin, su caudal ofensivo. La pésima noticia de la lesión de Sandro, una pieza de jerarquía, cambia el paso de lo que se quería. Sandro solo hay uno y Marc Cardona o Pejiño, adelantando a Munir, asoman como soluciones, inamovible Kaba como referencia arriba.

Ampliar

En el resto del bloque apenas se intuyen variaciones de entrada, consolidados los roles y con la atención centrada en afinar puntería y convertir goles. El remedio universal es mandarla a la red y toca en suerte un oponente que se mueve especialmente mal a la hora de defender. Justo lo que se necesita en estos momentos. En el día señalado y con una afición deseosa de volver a alzar los brazos al cielo, la UD sabe que está a su alcance comenzar a recuperar terreno perdido y, al tiempo, mandar un mensaje al resto. Más, imposible.

- Alineaciones probables:

UD Las Palmas: Álvaro Valles; Julián Araujo, Álex Suárez, Mika Mármol, Sergi Cardona; Loiodice, Javi Muñoz, Jonathan Viera; Munir, Sory Kaba y Kirian.

Granada: Raúl Fernández; Ricard, Víctor Díaz, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Gumbau, Sergio Ruiz; Melendo, Bryan, Callejón y Lucas Boyé.

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 17.30.