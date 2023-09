La UD Las Palmas se juega la vida contra el Granada

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El calendario no regala treguas y lo que le viene a la UD, con tres partidos en una semana, puede empezar a definir el horizonte de una temporada que no va a ser fácil. Recibirán los amarillos a un rival directo como es el Granada. Una pelea por la permanencia que acogerá un Gran Canaria (domingo, 17.30 horas)a reventar porque esta afición no falla nunca. Es una final y en la isla ya se respira aire de batalla.

Las Palmas se juega la vida ante el combinado nazarí porque, cuando se pase revista a final de curso, la cosa va a estar muy disputada por la parte baja. Es una final aún en mitad de septiembre. Ganar o ganar en casa. No se pueden escapar más puntos en el feudo isleño, donde solo se ha sumado uno hasta el momento. Dos son los puntos que atesora la Unión Deportiva en la tabla clasificatoria, anclada en puestos de descenso y con necesidades varias. Pujará el triunfo contra el Granada y luego le tocará afrontar otra doble salida de manera consecutiva para medir espadas contra el líder Real Madrid (miércoles 27 de septiembre a las 18.00 horas) y el Celta después (lunes 2 de octubre a las 20.00 horas). Y es que, en previsión de que en el Santiago Bernabéu lo normal es caer derrotado, es más, la UD jamás ha ganado en toda la historia en el templo blanco, tumbar al Granada para coger oxígeno y sonreír un poco en la máxima categoría es capital. Para ello será necesario mejorar los registros de cara a portería y conceder menos atrás, donde Álvaro Valles está siendo el mejor jugador de Las Palmas, salvando todo lo que puede e incluso más. Arriba hay que besar la red. No se han estrenado ni Sandro ni Sory Kaba. Tampoco Munir. Es más, el único que ha sido capaz de marcar un gol -el único tanto de la UD en estas cinco fechas ya disputadas- fue Jonathan Viera desde el punto de penalti. Con todo, meter y quitarse las cadenas es la tarea pendiente a resolver de inmediato por un García Pimienta que, al término del duelo en Sevilla, pidió más efectividad a los suyos de cara a gol. En Primera los errores y los fallos se pagan a precio de diamantes. No hay más. Y la plantilla grancanaria lo sabe. Así pues, la expedición amarilla, que llegó a la isla este lunes, volverá a la carga este martes por la tarde (18.00 horas) para empezar a preparar el enfrentamiento contra el conjunto de Paco López, que cuenta con dos viejos conocidos como el cancerbero Raúl Fernández y el centrocampista Sergio Ruiz. Cabe destacar que la UD de García de Pimienta, dos puntos de quince posibles, empeora el arranque liguero de la última vez que inició una campaña en la máxima categoría, en el curso 2017-18 y bajo las órdenes de Manolo Márquez. No pueden seguir pasando fechas y que no caiga un triunfo. Las sensaciones, que no son malas, no sirven sin puntos.