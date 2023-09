Peor que la infausta temporada 2017-18

Tras la derrota de este domingo en el Sánchez Pizjuán, la UD de García de Pimienta, dos puntos de quince posibles, empeora el arranque liguero de la última vez que inició una campaña en la máxima categoría, en el curso 2017-18 y bajo las órdenes de Manolo Márquez. Entonces, a la conclusión de las seis primeras jornadas, el balance fue de dos victorias para un total de seis puntos, un promedio que será superior al de la actual ocasión pase lo que pase el próximo domingo frente al Granada en el Gran Canaria.

Noticia Relacionada Ni el titán Valles impide el martirio de la UD en Sevilla Kevin Fontecha

A todo lo más que se puede llegar es a cinco unidades en el casillero, en caso de victoria, por lo que, en la mejor de las situaciones, siempre se quedaría por debajo de ese precedente. Hay que recordar que Manolo Márquez salió fulminado y en pleno mes de septiembre a cuenta de los resultados. Entonces, achacó a «una decisión personal» su renuncia a seguir en el banquillo.

«A veces en la vida hay que tomar decisiones que no gustan y no ha sido por la derrota del pasado domingo. Le agradezco al club la gran oportunidad que me dio para entrenar al equipo de toda mi vida, sobre todo al presidente, quien apostó por mí desde el principio. Siento haberle defraudado. La honestidad puede sobre otras cosas. Si viene otra persona lo hará mejor que yo. El equipo no juega ni bien ni mal. Simplemente no llego a transmitir lo que yo quiero. Es un problema más mío, que de los jugadores o del entorno. Entiendo que es atípico que un entrenador se marche. No creo que sea el primero ni el último», dijo en la rueda de prensa de despedida Márquez.

Ampliar

Pese a su convencimiento de que el equipo se iba a salvar, el derrumbe fue imparable hasta consumar la caída a Segunda. Otros tres entrenadores hasta junio (Ayestarán, Paquito y Jémez), despido de jugadores a mitad de campaña (expulsión en diciembre del marroquí Tannane y del francés Remy por llegar tarde a una cena en una concentración) y resultados nefastos marcaron, entre otras incidencias, una durísima decadencia. No hubo manera de frenar la caída del grupo en una hemorragia abierta a las primeras de cambio y que se extendió por meses y hasta el cierre del calendario.

Situación diferente

Ahora la situación se entiende que es diferente. El técnico está seguro de que el trabajo va a tener resultado y, a diferencia de Márquez, se siente autorizado y con predicamento tanto en el vestuario como a ojos de la dirigencia. Pese a la falta de victorias, hay confianza en Pimienta, si bien él es el primero que sabe que el único pegamento válido en su oficio, por encima de discursos argumentados, méritos anteriores o buenos propósitos, es ganar. Lo admitió anoche, pese al reconocimiento expreso del trabajo realizado por todos sus hombres sobre el césped del Ramón Sánchez Pizjuán, y sabe que es reto inmediato, a corto plazo, Granada el próximo domingo en casa mayormente.

Y ahora, con cinco jornadas consumidas y la UD como está, ese objetivo ya es imperativo y no admite más dilación.