«El partido del domingo no es una final»

«No vemos el partido del domingo como una final. Seguimos una línea clara de juego, el equipo confía al 100% en lo que hace y vamos a seguir así«. Así se pronunció este jueves Sergi Cardona a propósito del encuentro que le aguarda a la UD esta jornada frente al Granada en el Gran Canaria.

«Esa primera victoria que necesitamos nos da a permitir ir a más y queremos conseguirla ya. En el vestuario estamos tranquilos y pensando en que todo va a salir bien«, dijo.

Cardona recordó «lo que cuesta sumar puntos en Primera División» y apeló a la conjunción «equipo y afición» para inaugurar el casillero de triunfos.

«Tenemos que llevar el partido a lo que nos interesa e ir a por el rival desde el minuto cero. Si estamos acertados lo vamos a conseguir«, ponderó.

El jugador catalán también se refirió a su salida frustrada en agosto, cuando el presidente llegó a anunciar su traspaso: «Quería seguir aquí después de todo lo que nos costó estar en Primera y me centro en estar bien físicamente y a disposición del entrenador. No leo nada de lo que se dice y me centro en entrenar y hacer lo trabajo«.

«De mi renovación no hay nada y creo que ahora hay otras prioridades que pasan por la competición», desveló.