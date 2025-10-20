Dos explosiones con las que nadie contaba en la UD Las Palmas El triunfo ante el Eibar vuelve a poner el foco en la clase obrera, con Ale García y Enrique Clemente brillando con luz propia cuando en verano eran criticados

Las vueltas de la vida. El destino no se cansa de demostrar que, muchas veces, todo cuesta el doble. Pero, cuando se toca la gloria, ese esfuerzo constante también vale por dos. Que se lo digan a Ale García y Enrique Clemente, que hace unos meses, en la pretemporada, eran criticados, pues incluso se cuestionaba su valía en el proyecto de la UD Las Palmas para al temporada 2025-26. Pues bien, ambos llevan años bregando para triunfar y ha sido Luis García Fernández el técnico que realmente ha apostado por ellos.

La confianza depositada por el entrenador amarillo en Ale García y Enrique Clemente ha sido total desde el primer momento. Ya en el stage de Marbella fueron los dos jugadores de campo que más minutos tuvieron. Cuando nadie apostaba por ninguno años atrás, y encadenaron una cesión tras otra, Luis García vio el potencial que ahora están luciendo. Ahora, y pese a que esto solo acaba de empezar, puede sacar pecho por la decisión de mantenerlos en plantilla y de darle galones en el once inicial.

El partido de Ale García y de Enrique Clemente contra el Eibar fue colosal. El delantero, que prácticamente no la había olido en todo el primer tiempo, encontró el espacio para galopar y enchufar por la escuadra una comba perfecta que subió el 1-0 al marcador. Fue cuando peor estaba jugando la UD Las Palmas y, por lo tanto, cuando más se le necesitaba. Fue su cuarto tanto en lo que va de campaña.

Ampliar Clemente pone un centro ante el Eibar. Cober

Enrique Clemente, por su parte, también fue vital en la consecución de los tres puntos ante el Eibar. Ya había dejado solo a Lukovic ante el meta rival, que evitó el tanto del serbio. Hubiese sido asistencia, pero no estuvo muy fino el delantero de Las Palmas. Y, cuando el Eibar apretaba con el 2-1 en el resultado, el defensor zaragozano sacó un latigazo para sentenciar la contienda con el 3-1 definitivo. Era el segundo gol de Clemente en lo que va de campeonato.

Entre cesión y cesión, ambos han encontrado ya su sitio en la UD Las Palmas, demostrando que el trabajo y el esfuerzo tienen recompensa. Ale, a sus 22 años, tuvo que probar suerte en el Antequera y el Atlético de Madrid B. Clemente, tras ser fichado por el club grancanario, salió también a modo de préstamo al Racing de Ferrol y al Zaragoza.

Nadie puede discutir ahora sus titularidades, al contrario, se antojan indispensables, y ha quedado ya demostrado en los dos partidos que se ha perdido Clemente por lesión. Son dos fijos para Luis García porque entienden a las mil maravillas los distintos planes de partido que plantea el técnico durante los encuentros. Además, físicamente están de dulce. Incansables y generosos siempre en los esfuerzos.

Ale García, blindado hasta 2029 con el club porque desde la presidencia siempre se confió en él, está copando muchas miradas de bastantes clubes. No quería Ramírez que nadie viniera a llevarse una perla más como ya pasó con Pedri y recientemente con Alberto Moleiro.