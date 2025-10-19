En la locura, la UD Las Palmas es la reina

Ale García, Lukovic y Enrique Clemente desatan el delirio en el Gran Canaria para golear al Eibar. Los isleños ya son segundos en la clasificación de Segunda División

A veces el cabreo es la única manera de cambiar una situación. No siempre te puede gustar todo lo que ves. Y expresarlo puede significar ese punto de inflexión. Para bien o para mal. Mientras la UD Las Palmas llegaba de madrugada a su primer tiempo, su afición pitó, cuestionó las malas maneras del equipo y apretó para despertar a los suyos.

Ahí, en mitad de la ira, Ale García firmó la reconciliación con un golazo. Lukovic aventajó, Martón añadió suspense y Enrique Clemente celebró. Étaxis y paz. En la locura, la UD es la reina. Y, de paso, se asaltó el segundo puesto de la tabla clasificatoria de la Segunda División.

De rosa, volcada con la lucha contra el Cáncer de Mama, la UD Las Palmas quiso agradar desde el pitido inicial, pero no encontró el camino. Buscó la espalda de un Eibar que, tras haber logrado solo un punto de los doce que había disputado a domicilio este curso, pretendía romper los pronósticos. De hecho, el equipo azulgrana, a través del balón parado y mucha intensidad en la presión, enjauló a Las Palmas en el primer cuarto de hora.

Barcia y Álex Suárez se hacían grandes para achicar agua. El gallego sacó bajo palos un disparo de Arbilla que iba a gol, aunque la jugada después se anulaba por un fuera de juego que no parecía existir. Los defensas trabajaban en exceso, mientras los atacantes no daban señales de vida.

No se esperaba Las Palmas la valentía del conjunto visitante, que adelantaba cada vez más sus líneas. Tenía que encontrar la pelota la UD y ni siquiera la olía. En el atasco, la grada se impacientaba y se escuchaba algún que otro pito. Y, en esas, Lukovic falló una ocasión clamorosa en el segundo palo, tras un centro de Enrique Clemente, estampando el balón contra el cuerpo del meta rival para la desesperación de todos los presentes.

Enzo no aparecía y tan solo se encendía la luz cuando Iván Gil lograba recibir la pelota para inventar algo de fútbol. Cuando peor pintaba la cosa, sufriendo en exceso atrás en cada galope de Corpas y con varios intentos del Eibar escupidos por Horkas, llegó el delirio. La UD Las Palmas no carburaba ni creaba porque llevaba obcecado el arquero encontrar a Lukovic en largo, pero Arbilla se lo estaba cenando.

Y es que, en una de esas, Amatucci entendió que tal vez era mejor mirar a un lado y mandó un pase al espacio de Ale García, que alzó el vuelo y la clavó en la escuadra. El canterano grancanario, escorado desde el vértice izquierdo del área, impregnó una rosca ganadora que supuso el 1-0 en el minuto 42. Los isleños se marchaban al descanso con una recompensa, en forma de resultado, excesivamente alegre para lo visto sobre el tapete.

Ale García asumió galones y mandó para adentro la primera que tuvo

Tras el intermedio, con el viento a favor, la UD Las Palmas cedió algo más la pelota al Eibar a ver si así se abrían espacios para armar contragolpes. Barcia, con un golpe en la cabeza, dejó el susto en el cuerpo a Luis García, que iba a meter a Herzog. Al final el gallego pudo continuar.

Lukovic, casi desde la línea de fondo, casi sorprende a Magunagoitia, que se estrelló incluso con la madera para evitar el segundo gol de la UD Las Palmas. El primer cambio fue Manu Fuster, a la hora de juego, por Iván Gil. Su primera acción fue un débil tiro a puerta, pero era una jugada peligrosa.

La sentencia llegaría con un beso de Lukovic a la red en el minuto 66. Marvin puso, por fin, un centro bueno y el delantero solo tuvo que poner bien su bota para mandarla al fondo de la portería y facturar el 2-0. Ese tanto fue la liberación. Porque acto seguido tuvo Amatucci el tercero, pero una buena parada del portero del Eibar dejó con las ganas al mediocentro italiano.

El público acabó haciendo la ola y la UD Las Palmas, con este triunfo, asaltó los puestos de ascenso directo, cazando la segunda posición de la tabla clasificatoria con 18 puntos, tan solo uno por debajo del Rácing, que es el actual líder de Segunda División. Ale García recibió una ovación que jamás olvidará. Todo fue vida y felicidad en el Gran Canaria. Eso sí, Martón puso, en el 83, el 2-1 en el marcador y añadió algo de suspense. Hasta que Enrique Clemente, a pase de un Kirian disfrutón, y con un fusil, dijo basta en tiempo de descuento (3-1).

