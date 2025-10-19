Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Desoladora imagen de la grada Naciente esta noche. C7

La nueva Ley del Deporte deja vacía la grada Naciente: control de alcoholemia, multa y retirada de abono

Imagen inusual y viral la de la grada de animación de la UD Las Palmas este domingo ante el Eibar

Kevin Fontecha Pérez

Kevin Fontecha Pérez

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:23

Comenta

La grada Naciente lució vacía en la victoria de este domingo de la UD Las Palmas al Eibar por 3-1. La explicación es por la nueva Ley del Deporte, que ya está en vigor. Control de alcoholemia, multas y retirada de abono para los aficionados que tenían un alto índice de alcohol al hacerles la prueba.

Según indicaron fuentes del club a CANARIAS7, la Policía Nacional «esperó a que los aficionados entraran» al Estadio para realizar los controles de alcoholemia dentro del recinto. A todo aquel que mostraba un índice alto de alcohol se les multó con 3.000 euros y con la retirada del abono.

Este mismo domingo, en el partido de Las Palmas Atlético contra el RSD Alcalá, hubo incidentes en la calle Fondos de Segura, a la altura del supermercado Hiperdino, donde un gran grupo de encapuchados vestidos de negro protagonizaron una violenta confrontación, tirando sillas y botellas de cristal.

«Esta mañana los aficionados vacilaron a la policía y les estaban esperando para cobrarselas», aseguran dichas fuentes de la UD Las Palmas. Así pues, el altercado entre ultras de ambos clubes de esta mañana pudo desencadenar dicha represalia.

El control de alcoholemia no se hizo a todos los aficionados de la grada Naciente, pero el resto de aficionados de dicho sector de animación decidió abandonar el terreno de juego en señal de protesta.

