UD Las Palmas - Eibar: partido, goles y resultado, en directo
FÚTBOL EN DIRECTO ·Partido entre UD Las Palmas - SD Eibar de la Segunda División. Sigue el minuto a minuto, todos los goles y el resultado en directo
LPM
EIB
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 19 de octubre 2025, 16:46
4-3-3
Dinko Horkas
portero
Marvin Park
defensa
Juan Herzog
defensa
Sergio Barcia
defensa
Enrique Clemente
defensa
Enzo Loiodice
centrocampista
Lorenzo Amatucci
centrocampista
Iván Gil
centrocampista
Manu Fuster
centrocampista
Ale García
centrocampista
Viti Rozada
centrocampista
4-2-3-1
Jonmi Magunagoitia
portero
Anaitz Arbilla
defensa
Marco Moreno
defensa
Jair Amador Silos
defensa
Leonardo Daniel Ulineia Buta
defensa
Aleix Garrido
centrocampista
Sergio Álvarez
centrocampista
Xeber Alkain
delantero
Jon Magunazelaia
centrocampista
Malcom Abdulai Ares Djaló
delantero
Jon Bautista
delantero
%
LPM
%
EIB
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
