Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga Hypermotion Jornada 10 D19/10 ·

Escudo Unión Deportiva Las Palmas

Las Palmas

20:00h.

Eibar

Escudo Sociedad Deportiva Eibar
[ALTERNATIVE TEXT]

LPM

[ALTERNATIVE TEXT]

EIB

La línea defensiva de la UD celebra el gol de Clemente. LaLiga

UD Las Palmas - Eibar: partido, goles y resultado, en directo

FÚTBOL EN DIRECTO ·

Partido entre UD Las Palmas - SD Eibar de la Segunda División. Sigue el minuto a minuto, todos los goles y el resultado en directo

Minuto a minuto

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 19 de octubre 2025, 16:46

Ver más

Alineación y estadísticas

4-3-3

Alineación

Dinko Horkas

portero

Marvin Park

defensa

Juan Herzog

defensa

Sergio Barcia

defensa

Enrique Clemente

defensa

Enzo Loiodice

centrocampista

Lorenzo Amatucci

centrocampista

Iván Gil

centrocampista

Manu Fuster

centrocampista

Ale García

centrocampista

Viti Rozada

centrocampista

4-2-3-1

Alineación

Jonmi Magunagoitia

portero

Anaitz Arbilla

defensa

Marco Moreno

defensa

Jair Amador Silos

defensa

Leonardo Daniel Ulineia Buta

defensa

Aleix Garrido

centrocampista

Sergio Álvarez

centrocampista

Xeber Alkain

delantero

Jon Magunazelaia

centrocampista

Malcom Abdulai Ares Djaló

delantero

Jon Bautista

delantero

Estadísticas

%

EIB

LPM

%

EIB

EIB

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 UD Las Palmas - Eibar: partido, goles y resultado, en directo

UD Las Palmas - Eibar: partido, goles y resultado, en directo