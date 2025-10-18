En el templo de la UD Las Palmas hay que sudar sangre

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 18 de octubre 2025, 17:52 Comenta Compartir

El ascenso pasa por Gran Canaria. La UD Las Palmas recibe este domingo (20.00 horas) a un endeble Eibar lejos de su casa. Lo hará con una importante plaga de bajas —no estarán Mika Mármol, Jesé Rodríguez, Recoba ni Jonathan Viera—, pero con Milos Lukovic de vuelta tras cumplir sanción federativa.

Los amarillos quieren convertir su estadio en una fortaleza inexugnable, conscientes de que para conseguir uno de los billetes hacia la élite hay que sacar músculo como locales. Y ya se han escapado bastantes puntos de la isla. Que todo visitante sude sangre si quiere salir vivo del Gran Canaria.

La UD Las Palmas ha sacado, de hecho, más puntos lejos de Gran Canaria que en casa. Siete puntos como local y ocho a domicilio. Dos triunfos en la isla, un empate y otras dos derrotas. Cierto es que en la última cita en el recinto de Siete Palmas, los de Luis García Fernández se impusieron al Cádiz por 1-0. Además, el técnico quiere hacer bueno el empate logrado en Los Cármenes, donde sacó unas tablas muy valiosas por 0-0 contra el Granada la jornada pasada.

Será una noche de tortas en el Estadio de Gran Canaria, donde la UD Las Palmas buscará enseñar dientes y músculos ante uno de los equipos más pobres del campeonato a domicilio —solo atesora el Eibar un punto lejos de Ipurúa de los 12 que ha disputado hasta el momento—. Luis García Fernández recuperará para la batalla a un Lukovic que irá directamente al once titular para buscar el gol perdido.

No se prevé que haya muchos movimientos en la alineación titular, aunque Kirian Rodríguez oposita a ser la posible sorpresa. Dinko Horkas seguirá bajo palos después de dos porterís a cero de manera consecutiva.

Atrás, con Álex Suárez y Juanma Herzog en plena pelea por un puesto en la zaga, Marvin, Clemente y Sergio Barcia son inamovibles ahora mismo. Por delante, en la sala de máquinas, con Amatucci como fijo, Enzo Loiodice podría ser el sacrificado si el entrenador decide meter a Kirian de Inicio. En las alas, Manu Fuster y Ale García. Iván Gil hará de enganche con Lukovic.

Posibles alineaciones del UD Las Palmas - Eibar

UD Las Palmas: Horkas; Marvin, Herzog, Barcia, Clemente; Enzo Loiodice, Amatucci, Iván Gil; Fuster, Ale García y Lukovic.

Eibar: Magunogoitia; Álvaro, Moreno, Arbilla, Buta; Sergio Álvarez, Garrido, Magunazelaia; Corpas, Adu Ares y Bautista.

Árbitro: Alejandro Ojaos (comité murciano)

Horario: domingo 19 de octubre, 20.00 horas

Televisión: Movistar.

Lugar: Estadio de Gran Canaria

El Gran Canaria, de rosa por la lucha contra el Cáncer de Mama El conjunto amarillo será esta vez rosa, ya que lucirá ese color en las camisetas con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Dichas elásticas se subastarán y la recaudación no se queda en el club, sino que se destinará íntegramente a la lucha y el apoyo directo, colaborando con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico (ACCMyG). La UD Las Palmas espera dar doble alegría.