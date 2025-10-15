¿Está Kirian preparado para ser titular?

El entrenador de la UD Las Palmas valora la posibilidad de darle 45 minutos continuados contra el Eibar, ya sean desde el inicio o tras el descanso

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:20 Comenta Compartir

En Gran Canaria hay muchas personas preguntándose lo mismo de cara al partido de este domingo entre la UD Las Palmas y el Eibar. ¿Está Kirian listo para ser titular? Después de acumular semanas de trabajo y sumar minutos de calidad en los encuentros contra Almería y Cádiz, el tinerfeño aprieta para ganarse un sitio en la alineación para la jornada 10 de la Liga Hypermotion.

Luis García Fernández, sabedor de la importancia capital que tiene Kirian Rodríguez en la UD Las Palmas, quiere cuidar con especial atención su estado físico. No quiere prisas ni riesgos. Pero es consciente también de que el tinerfeño ya ha cogido el ritmo competitivo para, al menos, disputar media parte.

Es por ello que se abre un nuevo debate en la cabeza del entrenador de la UD Las Palmas. Si Kirian Rodríguez ya puede sumar 45 minutos a un ritmo alto, ¿es mejor que lo haga de inicio o salte en la segunda parte? La mejor manera de saber si el tercer capitán del conjunto grancanario está capacitado para dicha carga de minutos es probarlo.

El propio Kirian, en una rueda de prensa para hacer oficial que había vencido al cáncer por segunda vez y de forma consecutiva, confesó que a Pimienta le había metido un poco de prisa para que le convocara.

Kirian, en el banquillo ante el Almería. Cober

Además, en una entrevista concedida a CANARIAS7, Kirian Rodríguez reconoció que a lo mejor se equivocó. «Quería estar con el grupo y sentirme cerca. Eso en aquel momento me precipitó. Porque al verme en la convocatoria, ya quería el siguiente paso, que era estar en el campo. Y a lo mejor estaba yendo para aportar algo más al cuerpo técnico que físicamente al grupo. Mi mente no me permitió decir, oye, que no estás aquí para jugar todavía, ten paciencia», declaró el futbolista.

Cierto es que eso le sirvió para aprender la lección. Una vez entró al campo solo pudo jugar cinco partidos. La UD Las Palmas celebró porque ascendió, pero Kirian quería jugar más. Llegó el verano y se quedó con ganas de seguir compitiendo. Ahora, en esta segunda etapa, su vuelta ha sido más progresiva en comparación con la primera vez que superó el linfoma de Hogdkin.

En la temporada 2022-23, Kirian reapareció jugando 18 minutos ante el Zaragoza. Luego ya salió como titular en los otros cuatro partidos que quedaban. Las Palmas ascendió ante el Alavés. Este curso, de momento, en dos jornadas ha jugado 13 y 25 minutos. Volver era su deseo. Y, de hecho, su regreso era lo más esperado.

Pero Kirian Rodríguez, competitivo por naturaleza, quiere más y aprieta para ganarse un sitio en la posible alineación de Luis García ante el Eibar (domingo, 20.00 horas).