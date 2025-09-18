Kirian agradece a la afición: «La mayoría de la gente siempre venía con una sonrisa» El centrocampista de la UD Las Palmas ya tiene el alta tras superar por segunda vez un cáncer

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:12

Kirian Rodríguez agradece a la afición su apoyo durante los meses en los que le ha tocado luchar contra el cáncer por segunda vez y pide paciencia a los que quieren verlo de nuevo liderando a la UD Las Palmas.

En una entrevista con CANARIAS7, el capitán amarillo ha querido agradecer el trato a la afición durante el tiempo que ha estado de baja. «Sobre todo porque se acogieron al mensaje que dije yo desde el principio, que no fuese ese traslado de pena o de esa lástima por la enfermedad cuando se acercaran a mí«, dice.

«Todo lo contrario. La mayoría de gente que me veía siempre venía con una sonrisa, con un ánimo a seguir fuerte o a lo mejor intentaba hacerme cualquier broma porque sabía que yo prefería eso a cualquier mensaje de pena», explica.

Como ya dijo en la rueda de prensa en la que anunció que tenía el alta, Kirian no pone fecha a su regreso a los terrenos de juego y pide «paciencia» a aficionado de la UD Las Palmas.

«Que esté tranquilo, que estoy convencido de que cuando llegue mi momento será cuando el míster lo vea en los entrenos, los compañeros lo sientan en los entrenos y cuando yo me encuentre en las condiciones adecuadas«, dice.

¿Y cómo espera que sea ese regreso? «Tranquilo», desea. «Lo prefiero como la última vez, que prácticamente sea porque el equipo lo necesita y porque justo es que tenga que entrar, más que porque sea a lo mejor un poco de ruido o que la gente la tome por el aplauso o por chillarle a Kirian de nuevo. Prefiero que sea porque sea el momento en el que toque«.