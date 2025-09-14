Viera y Jesé, a fuego lento

Tras las cinco primeras jornadas, el protagonismo de ambos en la UD es reducido, aunque todo forma parte del plan para que, de manera progresiva, rindan

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:07

Cubiertas las cinco primeras jornadas del campeonato, en el capítulo de nombres propios más relevantes de la UD no registra especial incidencia de Jonathan Viera y Jesé Rodríguez, los dos fichajes de más tronío y cartel. Este tramo inicial de protagonismo reducido no cambia las perspectivas con ambos, con la previsión vigente de que sean actores principales de un proyecto con máximos objetivos. De hecho, uno y otro aceptaron el reto de volver precisamente por el desafío del ascenso a Primera División asumiendo, además, la responsabilidad añadida por ser quienes son. En el caso de Jonathan, con galones de capitán como añadido.

De momento, sus aportaciones han sido testimoniales, lejos de todo lo que pueden y deben dar, aunque desde el cuerpo técnico y el club no hay alarmismo alguno al respecto. Todo lo contrario, el mensaje alusivo es de comprensión, elogios por su profesionalidad y certeza de que, con la condición física adecuada, serán lo determinantes a la altura de las expectativas.

Viera y Jesé vienen de una pretemporada en la que, por circunstancias, no han podido completar todo el ciclo previsto para encarar la campaña. Una ciática privó a Jonathan de poder participar en los últimos amistosos ante el Tenerife y ralentizó su puesta a punto, apartándole, además, de la jornada inaugural frente al Andorra.

En adelante, ha tenido participación en los siguientes cuatro partidos aunque siempre saliendo en las segundas partes y con minutos limitados: 11 en la visita a Córdoba, 31 frente al Málaga en el Gran Canaria, 33 en El Plantío y, el pasado viernes, 27 en la contienda ante la Real B. En total, 97 minutos en los que ha tenido oportunidades para marcar, con un disparo al larguero en El Arcángel y varias intentonas posteriores, y ha tratado siempre de canalizar las ofensivas, entrando por la banda izquierda, su flanco predilecto, y centrando la posición en labores creativas.

Poco a poco

Se le ha visto con ganas, ofreciéndose siempre y acaparando influencia, aunque en fase de acomodamiento a la competición. Este rodaje que acumula es justo lo que necesita para acercarse a su mejor versión. Camino de los 36 años, administrar esfuerzos y centrar los picos de velocidad y explosividad reúne una importancia capital en el deseo de desplegar todo su catálogo de destrezas y recursos. Y con continuidad y regularidad en sus presencias, partido a partido, mantendrá esa curva ascendente que ha iniciado.

En el caso de Jesé, todo se limita a sus siete minutos en Burgos hasta la fecha, más otras dos convocatorias en las que se quedó sin oportunidades de saltar al campo. Llegó tarde en verano, ya a finales de julio y perdiéndose la concentración en Marbella. Le tocó ir por detrás del resto en agosto y se midieron mucho sus minutos en ensayos. De hecho solo se le vio un rato en Barranco Seco en el derbi amistoso. Y, recientemente, un fuerte proceso gripal, que pudo ser covid, también le puso el freno. «Estamos en el camino de ver el mejor Jesé», dijo hace poco Luis García. Que así sea.