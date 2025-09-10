Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Jesé se exprime durante un entrenamiento en Barranco Seco. Fotos: UD Las Palmas

Un plan para Jesé: Luis García le quiere en plenitud y mide al detalle cargas y minutos

Fútbol ·

Tras su estreno con la UD en Burgos, la idea es ir incrementando su protagonismo en el campo de manera progresiva

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:01

Jesé Rodríguez regresó a la UD para ascender a Primera y sabe que, en este desafío, alcanzar su mejor versión posible acortará todos los caminos. Como sucede con Jonathan Viera, otro de los veteranos diferenciales que ha volvió con ganas de gloria, Jesé está cumpliendo con un plan específico para explotar sus potencialidades.

A diferencia de Jonathan, llegó con un mes de retraso en la pretemporada del grupo, una rémora que ha tenido que asimilar desde la paciencia y las cargas paulatinas. El cuerpo técnico administró cuidadosamente sus minutos en los amistosos preparatorios (solo intervino en el tramo final del ensayo en Barranco Seco frente al Tenerife) y ha tardado en entrar en acción en el campeonato oficial hasta la cuarta jornada, si bien es cierto que un proceso gripal le privó de ir citado a Córdoba en la segunda fecha.

La motivación como motor

Extrañó que, ya disponible, no tuviera minutos en la confrontación ante el Málaga, con 0-1, si bien Luis García lo explicó desde la naturalidad de haber elegido «otro compañero». En realidad, nada altera su hoja de ruta con el delantero, al que desea procurar todas las condiciones necesarias para su despegue. En Burgos le metió en el ruedo y, de manera progresiva, se espera mayor presencia del jugador. Nadie discute su rol y jerarquía y que ha venido para ser protagonista, aunque la competencia en el frente ofensivo es la que es.

Desde que inició la que es su tercera etapa en la UD todo han sido elogios a su predisposición a integrarse en el grupo así como a asumir las exigencias impuestas relativas al esfuerzo diario. Un Jesé motivado, adaptado y que sienta la confianza plena en lo que puede ofrecer constituye el escenario idóneo para su despegue.

Además de tener al entrenador como aliado, también cuenta con el respaldo y aliento de sus compañeros en un vestuario en el que ejerce de veterano sin, por ello, perder un ápice de ilusión. Y confía en que su relación con la grada, que ha tenido subidas y bajas, también se estabilice. A base de rendimiento y goles nada se le resistirá.

