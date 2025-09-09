«Alrededor del equipo hay un conformismo que no me gusta» El exjugador de la UD Las Palmas, que logró el ascenso a Primera en 2015, hace balance de las cuatro primeras jornadas del equipo y analiza la situación de la cantera

Hernán Santana es una voz autorizada de la UD Las Palmas. Con más de 130 partidos a sus espaldas, el mediocentro fue pieza clave en el ascenso de 2015. También ha sido compañero de Viera y Jesé, jugadores que han regresado este verano al club amarillo. El palmero desprende felicidad en su rostro, después de haber vuelto a los terrenos de juego tras 15 meses lesionado. Lo ha hecho de la mano del Panadería Pulido, club que milita en Tercera RFEF.

- ¿Está satisfecho con lo visto de la UD en las cuatro primeras jornadas?

Yo no estoy satisfecho. Como aficionado, creo que el equipo tiene armas para mucho más. Se está cayendo en el conformismo. En la época mía, había muchísima presión por ganar, ganar y ganar. Tú salías a Burgos y empatabas a cero y era una debacle.

Hay un conformismo alrededor del equipo que no me gusta. Hay equipos que ya han empezado como aviones. El Málaga me pareció un equipazo y no conozco a los jugadores. Yo vi un equipo que sabía lo que quería y lo planteó perfecto. A Las Palmas veo que le cuesta más.

- ¿Se ha merecido más puntos la UD en este inicio de temporada?

Si analizas las ocasiones, el partido con el Burgos es para ganarlo. Pero Las Palmas no puede quedarse con depender de dos ocasiones. Las Palmas tiene que ser un equipo dominador y que juegue en campo contrario. Podría tener siete puntos en vez de cinco.

Fui al estadio contra el Málaga. El equipo andaluz me gustó, me pareció un equipo muy serio. La realidad es que estamos donde estamos, un equipo con el valor de mercado de la plantilla de la UD, que es la segunda mejor de la categoría, debería tener más puntos.

- Como experto en la posición de mediocentro, ¿cómo vio a Iñaki en El Plantío?

Es un chico que me gusta y conozco bien. Hizo un partido correcto pero los medios exageraron su actuación. Llegué a leer algunos comentarios como «el mediocentro lo teníamos en casa». Yo tuve que partirme el lomo en Las Palmas Atlético, debutar con el primer equipo, yo tuve que hacer muchas cosas para que hablaran así de mí. Ahí veo conformismo. No me gusta eso porque Las Palmas tiene que estar arriba.

- Usted fue pieza clave en el ascenso de 2015, ¿cree que hay equipo para ascender?

Sí, hay equipo para ascender. Si analizas la plantilla, hay equipo para ello. Los equipos no ascienden o descienden a golpe de talonario. A los equipos hay que hacerlos funcionar y Luis García está en ese camino.

La Segunda División es muy larga y muy complicada. Cada jornada que pasa, se te escapan puntos, y luego es muy difícil remontar. Confío en el equipo, creo que se ha reforzado muy bien. Están todas las posiciones cubiertas.

- Contra el Burgos, sólo hubo un canario en el once titular. ¿Qué le parece?

Me da rabia. ¿Qué está pasando para que sólo haya un canario en el once inicial de la UD? Yo no estoy dentro del club y no sé lo que pasa. No sé si no hay jugadores que valgan o no se les está dando la oportunidad. Para mí, no hay nadie como el jugador canario, que siente lo que es esto y que se identifica con la ciudad.

Las Palmas no puede perder eso, tiene que generar un sentimiento de pertenencia. Cualquier niño criado aquí, lo vive más y eso te da un plus.

- ¿Cree que en la UD sólo se tira de cantera cuando hay necesidad?

Sí, yo llego a la UD por una situación de emergencia. No hay dinero y hay que tirar de canteranos. Las Palmas tiene que tener un proyecto, una idea. No puede ser que en el equipo titular solo haya un canario. Deberían decir: de aquí a cinco años, el once titular de la UD tiene que estar compuesto por un 60% de jugadores canarios. Se tiene que trabajar en eso.

- ¿Qué ha aprendido del curso de director deportivo?

Haciendo el curso este año, me he dado cuenta de que la mayoría de los equipos élite, su objetivo es que el 60-70% en el futuro sean canteranos, sean jugadores que se hayan criado en la base. Celta, Real Sociedad y Valencia son buenos ejemplos. La necesidad del Valencia ha hecho que cambie el modelo, que es más rentable.

La UD tiene que tener una visión de futuro. Si tienes visión de futuro, tú tienes que coger a los mejores jugadores de Las Palmas Atlético y cederlos a categorías superiores, como Segunda RFEF. Cuando el filial estaba en Tercera, los chicos iban sobrados. Necesitan más competitividad y ganar duelos.

- También jugó en el Mensajero, club histórico en las islas. ¿Cómo fue esa experiencia?

Mi tío jugó en la mejor época del Mensajero en Segunda B, les tengo mucho cariño. Mi tío es un ídolo allí y estuve muy a gusto. Allí coincidí con Yoni Oujo. Llegué a un club que tiene todas las herramientas para consolidarse en Segunda RFEF: el apoyo de las instituciones, el campo, etc.

- Después de 15 meses lesionado, ha recuperado la alegría de estar en el campo de la mano del Panadería Pulido. ¿Cómo se ha visto?

Estoy contento por volver, ahora estoy jugando en una posición diferente, de central. En el momento en el que estoy ahora, prefiero ver el fútbol de cara. Yoni Oujo me convenció para que entrenara con ellos. Es un profesional que cuida al detalle los entrenamientos. Sus ganas de querer progresar en el fútbol me animaron.

- ¿Qué consejo le das a los jóvenes del equipo?

Lo que yo le digo a los chicos es que tienen que cuidar el descanso y la alimentación. Él que quiere, puede hacer sacrificios. Yo les meto mucha caña. Si quieres ser futbolista, tienes que adaptarte a las circunstancias.

- Está inmerso en una nueva aventura, con la creación de un podcast deportivo llamado «Quien marca gana». ¿Cómo lo vive?

El podcast es una aventura a la que me estoy lanzando. No sé si va a salir bien o mal. Estoy muy ilusionado y muy contento. Entrevistaremos a gente de todas las disciplinas deportivas. Ya arrancamos con Miguel Ángel Valerón y esta semana viene Dani Quintana, primer futbolista español en jugar en Arabia.