«Lo importante no es lo que diga hoy, lo importante es lo que haga mañana» Jesé aterriza en la UD «con la madurez de un hombre y la ilusión de un canterano»

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 26 de julio 2025, 10:27 | Actualizado 11:21h.

Jesé Rodríguez, presentado hoy como nuevo jugador de la UD Las Palmas, afirmó hoy que regresa al club con ganas de «demostrar» y lanzó un mensaje: «Lo importante no es lo que diga ahora, lo importante es lo que haga mañana».

«Vengo con la madurez de que tengo 32 años y he estado en muchos países. Vengo con la ilusión de un canterano y la madurez de un hombre», insistió.

El atacante aclaró que «siempre» ha estado a disposición de la entidad, con la que ha sido «muy fácil» llegar a un acuerdo para volver.

«Agradezco a todos que pueda estar aquí y seguro que todo va a salir bien.No le he ido de vacaciones y tengo muchas ganas de empezar. Voy a sudar esta camiseta hasta que no pueda más. Lo que me toca es trabajar, trabajar y trabajar. Vengo a ayudar en todo», abundó.

Jesé justificó «en el sentimiento de pertenencia y amor» por los colores lo que le empujó a iniciar ahora esta nueva etapa.

Cuestionado por los elogios que le ha dirigido Jonathan Viera a modo de bienvenida, se mostró agradecido: «Las palabras de Jony son muy especiales y seguro que nos vamos a divertir.Tengo muchas ganas de volver a estar en el campo».

En mitad de sus expectativas por lo que viene, Jesé hizo un inciso al mirar al pasado con su polémica salida en junio de 2022: «No salí de la mejor manera y quiero pedir disculpas a la afición y al entrenador García Pimienta por unas declaraciones que hice por la frustración del momento. Lo que le digo a la afición es que voy a trabajar y aportar todo lo que pueda».

Respecto a las críticas que puedan surgir por su incorporación se mostró respetuoso: «Estamos expuestos a eso y lo que quiero es revertir esas opiniones con lo que haga en el campo».

Sobre sus preferencias tácticas a la hora de jugar, expuso que está «a la disposición del entrenador» y deslizó que le gustaría recuperar el dorsal número diez de su etapa anterior.

«Lo importante es jugar, me da igual la posición.Quiero ayudar en todo, aunque para lo que vengo es para rendir a nivel deportivo», agregó.

Preguntado por lo que sentiría en caso de lograr el ascenso a Primera con la UD fue rotundo: «Sería lo más especial que podría pasarme porque este es el club de mi tierra, al que mi padre me llevaba a ver al Insular».