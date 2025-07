El Jesé que vuelve a la UD: ilusión y humildad «como si fuera la primera vez»

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 25 de julio 2025, 18:26 | Actualizado 18:32h. Comenta Compartir

Un Jesé «como si fuera la primera vez en la UD». Así perciben en el club al delantero, cuyo fichaje ha despertado controversia entre la afición pero del que no se tiene duda alguna en la entidad. Las ganas que ha puesto el jugador en regresar, «perdiendo dinero que le daban en otros equipos y aceptando fichar por un año cuando tenía propuestas más duraderas», matizan en Pío XII, revelan sus ganas de revancha por lograr algo grande en la que será su tercera etapa aquí.

Lo cierto es que ni Miguel Ángel Ramírez ni Luis Helguera, el técnico Luis García por extensión, no veían encaje, en un principio, a Jesé en este proyecto. Hubo incluso un pronunciamiento al futbolista al respecto invitándole a buscar otro destino... Pero el empeño del futbolista, deseoso de reencontrarse y hacerlo de amarillo, así como la constatación de que su estado físico es óptimo (antes de las pruebas médicas oficiales en el Perpetuo Socorro se efectuó otro chequeo previo para evidenciar los resultados de su entrenamiento en solitario) acabaron decidiendo.

En la UD entendieron que el mercado no ofrecía una oportunidad calidad/precio como la que se tenía con Jesé pero el diferencial lo ha marcado el talante entusiasta y decidido del propio Jesé, siempre bajo lupa por algunos comportamientos anteriores que no gustaban (sin ir más lejos se fue en 2022 por criticar al entrenador de entonces, García Pimienta, al calor de una dolorosa eliminación frente al Tenerife en la promoción de ascenso a Primera División) y que ahora se ha comprometido a erradicar. Ha aceptado de buen grado que no habrá privilegios de ningún tipo en la caseta y que el criterio del entrenador es sagrado.

Además, en su afán corporativo, ha trasladado a la dirigencia, como ya hizo Jonathan Viera, que llega «para ayudar en lo que sea». Nada de actitudes de divo como en ciclos anteriores, en resumen.

Decidido a aprender de los errores, Jesé ya ha empezado a cultivar para recoger en una temporada que, asegura, va a traer el deseado ascenso. Viene a «a por todas» y «convencido» del desafío. Y desde el primer momento rema por la causa. El tope con la UD de los once goles que anotó en la campaña 2021-22 también lo tiene como referencia para superarlo. Está donde quiere estar y sabe que es su última bala. Y eso, piensan en Pío XII, redundará en el bien de todos. Este sábado será presentado.