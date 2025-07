Nuevo portazo de la UD a Jesé, que se ofreció para volver

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 8 de julio 2025, 23:15 Comenta Compartir

Va a ser que no con Jesé. El delantero grancanario quiere volver a a la UD y no decae su empeño por regresar, luego de su polémica salida en junio de 2022, cuando tras la eliminatoria de ascenso perdida ante el Tenerife en el Gran Canaria no tuvo otra ocurrencia que, a pie de césped, criticar el planteamiento de Garcia Pimienta, gesto que le condenó a ojos a de todos. Ahora ha vuelto a intentarlo y con la misma suerte: puerta cerrada.

Miguel Ángel Ramírez desveló, en declaraciones a UD Radio, que habían mnantenido conversaciones con el ariete, cuya última aventura profesional ha sido en el fútbol de Malasia, aunque lo cierto es que todo vino a raíz de un ofrecimiento del propio Jesé que ha sido desestimado por la dirección deportiva.

Así pues, no habrá una nueva etapa de Jesé de amarillo, luego de las dos anteriores, en Primera y Segunda División, y en las que siempre estuvo muy lejos del rendimiento esperado.

Se entiende, además, que su incorporación no mejoraría lo que ya hay, por mucha disposición que tuviera a ajustarse el salario, por lo que, como ya ha sucedido con Jonathan Viera, se le ha transmitido que no tiene sitio en el nuevo proyecto que arranca este miércoles a las órdenes de Luis García.