Pulgar hacia abajo con Viera: la UD descarta su vuelta

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 14 de junio 2025, 20:41 | Actualizado 20:59h.

Va a ser que no con Jonathan Viera y el nuevo regreso a la UD que se venía masticando en las últimas fechas. El internacional de La Feria no volverá a ponerse la camiseta amarilla después de que la dirección deportiva encabezada por Luis Helguera haya desechado esa posibilidad. Tras varias conversaciones cruzadas con el futbolista y su agente, en Pío XII han optado por desechar una operación que, según entienden con los argumentos encima de la mesa, no conviene ni encaja en el nuevo proyecto que va a comandar Luis García.

El técnico, todavía en Catar ultimando su mudanza familiar, era consciente de que la figura de Jonathan trascendía al césped por su jerarquía, recorrido en la entidad y especial vinculación con el presidente, y dejó a criterio de la dirigencia una operación abortada de cuajo para evitar más especulaciones en lo sucesivo.

Viera, el día de su despedida en 2023.

Viera, que el próximo mes de octubre cumplirá 36 años, deseaba volver y así se lo trasladó a Miguel Ángel Ramírez en fechas recientes cuando comenzaron a abordar esta posibilidad. Y el propio Ramírez dejó la puerta abierta en las comparecencias públicas en las que era cuestionado al respecto («él dará un paso al frente si lo necesitamos», «Jonathan está fuera de toda duda»), si bien decidió apartar su simpatía personal por el futbolista y anteponer el criterio de los profesionales de la entidad.

De ahí que, a diferencia de 2014, 1019 o 2021, años en los que se produjeron sus anteriores regresos, no se haya involucrado para propiciar un pacto entre las partes.

Determinadas exigencias de Viera chocaron con las ideas que se quieren establecer en adelante y de ahí que se le dijera que no entra en los planes de la UD al tiempo que se le agradeció su predisposición.

El que sigue siendo el futbolista mejor pagado de la plantilla en virtud de su finiquito en diferido, anunciado en diciembre de 2023 cuando rescindió, tendrá que buscar otro destino profesional después de que, tras abandonar la disciplina del equipo isleño, no haya dejado de dar tumbos y con resultados bien discretos (Almería, Khor Fakkan de Emiratos Árabes y Johor de Malasia).